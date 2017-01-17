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    Sports.ru

    Следите за Australian Open в любое время в любом месте с приложением «Теннис» для iPhone и Android

    Теги Серена Уильямс Мария Кириленко Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Гаэль Монфис Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP WTA Виктория Азаренко Sports.ru Жо-Вильфред Тсонга Каролин Возняцки Анжелик Кербер мобильные приложения

    Приложение «Теннис» – это все матчи Australian Open и других турниров Большого шлема, результаты, статистика, аналитика, новости о любимых спортсменах, интервью, мнения экспертов.

    Установить «Теннис» для Android

    Установить «Теннис» для iPhone/iPad

    С приложением «Теннис» вы получаете:

    – Все результаты и статистику турниров Большого шлема в режиме реального времени

    – Главные новости из мира мужского и женского тенниса в любое время дня и ночи

    – Эксклюзивные материалы, инсайды, аналитику и блоги

    – Букмекерскую оценку предстоящих матчей

    – Интервью со звездами и мнения экспертов

    – Красочные фотогалереи и видео лучших моментов

    – Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.

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