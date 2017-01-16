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    Федерер провел официальный матч впервые за полгода и вышел во 2-й круг Australian Open 18-й год подряд

    Теги Роджер Федерер Australian Open ATP

    17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер (17), в первом круге Australian Open обыгравший Юргена Мельцера (Q) 7:5, 3:6, 6:2, 6:2, провел первый официальный матч с 8 июля, когда проиграл в полуфинале «Уимблдона».

    35-летний швейцарец – четырехкратный чемпион Australian Open – вышел во второй круг турнира 18-й год подряд и теперь сыграет с 20-летним Ноа Рубином (Q).

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