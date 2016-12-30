16-я ракетка мира Роджер Федерер, в понедельник стартующий на Кубке Хопмана, ответил на вопрос, как долго еще планирует продолжать карьеру.

«Я о таких вещах думаю, только когда меня спрашивают о них.

Я не думаю о том, что это может моя последняя поездка в Австралию, хоть этого и нельзя исключать. Я полон оптимизма. Я для того и взял это шестимесячный перерыв, чтобы получить возможность поиграть еще два-три года, а не какие-то шесть месяцев. Я строю долгосрочные планы.

Если мне удастся избежать травм, я убежден, что еще смогу сказать свое слово в теннисе».