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    Роджер Федерер: «Надеюсь поиграть еще два-три года, а не какие-то шесть месяцев»

    Теги Роджер Федерер ATP

    16-я ракетка мира Роджер Федерер, в понедельник стартующий на Кубке Хопмана, ответил на вопрос, как долго еще планирует продолжать карьеру.

    «Я о таких вещах думаю, только когда меня спрашивают о них.

    Я не думаю о том, что это может моя последняя поездка в Австралию, хоть этого и нельзя исключать. Я полон оптимизма. Я для того и взял это шестимесячный перерыв, чтобы получить возможность поиграть еще два-три года, а не какие-то шесть месяцев. Я строю долгосрочные планы.

    Если мне удастся избежать травм, я убежден, что еще смогу сказать свое слово в теннисе».

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