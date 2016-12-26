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    Констан Лестьенн: «Дисквалификация за ставки позволила мне вырасти в человеческом плане»

    Теги ATP Констан Лестьенн

    Француз Констан Лестьенн, в сентябре этого года дисквалифицированный на семь месяцев за ставки, прокомментировал то, что половина срока дисквалификации (три месяца и две недели) была назначена условно и вступит в силу, только если теннисист снова нарушит правила Антикоррупционной программы.

    «Когда я узнал, что дисквалификацию сократили на три с половиной месяца, я сделал все, чтобы набрать как можно более хорошую физическую форму. Я тренировался еще упорнее и дольше, и мне кажется, что в следующем сезоне я буду сильнее, чем раньше.

    Эта история позволила мне вырасти в человеческом плане, и мне кажется, что это повлияет на мою игру».

     

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