Француз Констан Лестьенн, в сентябре этого года дисквалифицированный на семь месяцев за ставки, прокомментировал то, что половина срока дисквалификации (три месяца и две недели) была назначена условно и вступит в силу, только если теннисист снова нарушит правила Антикоррупционной программы.

«Когда я узнал, что дисквалификацию сократили на три с половиной месяца, я сделал все, чтобы набрать как можно более хорошую физическую форму. Я тренировался еще упорнее и дольше, и мне кажется, что в следующем сезоне я буду сильнее, чем раньше.

Эта история позволила мне вырасти в человеческом плане, и мне кажется, что это повлияет на мою игру».