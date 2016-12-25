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    Роджер Федерер: «В теннисе вращаются большие деньги. Бюджет антидопинговой программы мог быть выше»

    Теги Роджер Федерер допинг

    17-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал то, что бюджет теннисной антидопинговой программы, формируемый ITF, АТР, WTA и турнирами «Большого шлема», составляет всего четыре миллиона долларов.

    «В теннисе вращаются очень большие деньги, и можно было бы подумать, что бюджет антидопинговой программы будет выше. По-моему, это было бы логично. Но, возможно, это не так уж и логично, потому что в прошлом у нас возникали какие-то проблемы, но не везде и не всегда. Лично я хотел бы, чтобы бюджет программы был выше – особенно на период межсезонья.

    Нужно проверять игроков в те моменты, когда они работают упорнее всего. Я всегда говорил – лучше всего будет проверять каждого, скажем, четвертьфиналиста, чтобы игроки знали, что проверят будут, когда призовые и рейтинговые очки растут.  Думаю, игрокам будет полезно держать это в уме.

    А в межсезонье не должно быть такого, что в некоторых странах игроков проверяют постоянно, а в некоторых – никогда. Нужно проверять всех, поэтому нужен большой бюджет для международной программы. Где взять эти деньги – это уже другой разговор, но я считаю, что в целом финансирование должно быть выше».

    Кроме того, Федерер прокомментировал ситуацию с договорными матчами.

    «Если честно, я думал, что январское расследование даст больше результатов. Мы не любим обсуждать такие вещи, но если проблема существует, мы должны ее как можно быстрее решить».

     

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