Бывший тренер Новака Джоковича немец Борис Беккер прокомментировал игру серба.

«Нет причин, по которым Новак не может выйти на прежний уровень. Он хорошо играл на итоговом турнире, и обыграл Нисикори в одном из лучших матчей под моим руководством. В финале с Марреем его игра была совсем не той, что мы ожидали, но Новак не разучился играть важные матчи. Я поддерживаю контакт с командой Новака, и мне сказали, что он тренируется более интенсивно. Мне кажется, он близок к тому, чтобы снова выйти на пик».

Также Беккер ответил на вопрос может ли серб, выигравший 12 турниров «Большого шлема», побить рекорд Роджера Федерера, на счету которого 17 «Шлемов».

«В последние три года он играл так, что если останется здоровым, мотивированным и голодным до побед, то будет иметь такую возможность. Рафа Надаль уже два года не выигрывал «Шлемов», но его нельзя списывать со счетов – на «Ролан Гаррос» у него будут самые высокие шансы выиграть еще один «Шлем». Но мне кажется, что из них двоих Новак имеет большие шансы на то, чтобы побить рекорд Федерера».