Федерер – всем ребятам пример. Кто и чему учится у великого?

Энди Маррей рассказал, что пример Роджера Федерера учит всех бороться с трудностями. Павел Ниткин выяснил, какие еще уроки можно извлечь из жизни Маэстро.

Вопрос возраста и окончания карьеры Федерера ставится уже лет пять, но особенно часто об этом говорили в 2013-м, самом неудачном сезоне швейцарца. Однако даже трудности и неудачи Роджера могут быть уроком для других.

«Лично я молюсь, чтобы он поиграл еще года два. Я бы хотел посмотреть, как он борется с трудностями, и послушать его рассказы об этом – так мы можем чему-то научиться. Потому что я не могу извлечь никакого урока из того, что Роджер Федерер делал в середине 2000-х. Да и он тоже», – Матс Виландер.

Других 33-летний Федерер учит тому, что возраст – это не повод постоянно жаловаться.

«Роджер Федерер всегда выкладывается на все 100 процентов, даже когда чувствует себя не на все 100 прцоентов. И он никогда не жалуется. Даже если что-то не получается, он продолжает играть, продолжает бороться. Мало того, что он показывает прекрасный теннис, я надеюсь, что такие люди, как он, да и все мы, смогут играть вечно», – Винус Уильямс.

«Когда я преподаю в своей академии, я часто использую Роджера как пример»

Теннисное долголетие Федерера очень часто связывают с его умением правильно тренироваться. Чемпион «Уимблдона»-1987 Пэт Кэш даже написал статью «Работаем, играем и отдыхаем как Роджер Федерер».

«Федерером нужно не только восхищаться за его достижения и талант. Его нужно использовать как пример правильного настроя и трудовой этики. Когда я преподаю в своей академии, я часто использую Роджера как пример того, чего можно достичь за счет упорной работы», – Пэт Кэш.

Известный российский тренер Борис Собкин считает, что источник долголетия Федерера в том, что он на корте не работает, а именно играет – тоже своего рода урок.

«Если сравнивать игроков первой десятки и даже тридцатки, легко прийти к выводу, что теннис Роджера – один из наименее затратных с точки зрения энергетики. Джокович, Маррей, Надаль, Бердых, дель Потро и многие другие оставляют на корте куда больше сил. И Федерер по сравнению с ними в гораздо большей степени именно играет, а не работает. На мой взгляд, это очень важный фактор, влияющий на его теннисное долголетие».

«Федерер мог бы подумать: «Ладно, все было здорово, но, может быть, пора заканчивать». Но он так не сделал»

Энди Маррей, который в прошлом сезоне мучился почти так же, как Федерер в 2013-м, тоже извлек урок из опыта швейцарца.

«Роджер никогда не сдается. В 2013-м у него был очень сложный сезон, и он запросто мог бы посмотреть на ситуацию и подумать: «Ладно, все было здорово, но, может быть, пора заканчивать». Но он так не сделал.

Он собрал свою команду, поработал над проблемами и вернулся еще сильнее, чем был. Не очень важно, сколько тебе лет, каких ты добился успехов – учиться можно всегда, прибавлять можно всегда, и мне кажется, что Роджер это показал».

Кроме того что Федерер чудесный теннисист, он еще и хороший человек (по крайней мере, большая часть теннисного мира считает именно так). Поэтому многим он помогает житейскими советами.

«Он прекрасный человек, настоящий джентльмен. Я в этом убеждена. Мы немного поговорили, когда играли в IPTL. О семье и о том, как совмещать семейную жизнь и профессиональную. Любой совет от личности такого масштаба принимаешь к сведению», – Ана Иванович.

«Надеюсь, мне удастся организовать свою жизни так же хорошо, как это сделал он»

Федерер, отец четверых, был одним из первых, кто поздравил Новака Джоковича с рождением сына Стефана.

«Конечно, он прекрасно понимает, что я сейчас переживаю. Мне до него еще далеко, у него четверо детей, так что это поразительно, что он продолжает играть на таком уровне.

Я понимаю, каков играть, когда у тебя один ребенок, а когда их четверо я даже представить не могу. Мы с ним поговорили в Париже о некоторых нюансах перелетов и всяких подобных вещах. Он дал мне пару советов. Надеюсь, мне удастся организовать свою жизни так же хорошо, как это сделал он».

Безусловно, игроки и мужского, и женского туров наблюдают за игрой Федерера с образовательной точки зрения.

«Конечно, я люблю смотреть Роджера. Смотрю все его матчи. Ну и вообще всех больших чемпионов. И как зритель, и как ученик», – Эжени Бушар.

«Мне очень нравится играть против Роджера Федерера или просто смотреть, как он тренируется и играет. Иногда мы просто не понимаем, насколько великолепные удары он выполняет. Федерер – игрок, которого я уважаю больше всего», – Кеи Нисикори.

«На мой взгляд, у него идеальная игра, и он вдохновляет меня своим примером. Я очень горд тем, что у нас с ним теплые отношения, и я многому у него научился – и как у человека, и как у игрока», – Хуан Мартин дель Потро.

«Роджер Федерер, например, не издает ни звука, когда играет – можете сами послушать»

А Мартина Навратилова использовала пример Федерера, чтобы научить всех, что гениально играть в теннис можно и беззвучно.

«Стоны вышли на совершенно неприемлемый уровень. Это жульничество – откровенное. Пора что-то делать. Роджер Федерер, например, не издает ни звука, когда играет – можете сами послушать».

Федерер регулярно тренируется с молодыми игроками, приглашает их на мини-сборы (например, в этом году с ним к сезону готовился Дафид Гоффен). И некоторые коллеги и в этом берут с него пример.

«Я помню, как сам был юниором и как для меня было важно, если кто-то из взрослых игроков предлагал мне потренироваться вместе. В таком возрасте это реально большое событие: побыть на одном корте с кем-то из великих в течение часа, размять их, может, получить какой-то совет, да и просто посидеть рядом, послушать, что они говорят, посмотреть, как они играют. Для формирующегося игрока это бесценный опыт. Со мной тренировались Роджер, Сафин, другие ребята. Я так этим дорожил, что теперь сам приглашаю молодых», – Новак Джокович.

А в последние годы Федерер учит коллег, как надо любить свое дело.

«Я поражаюсь, как Роджер не теряет интереса к теннису. Он добился всего, чего можно, и мог бы хоть завтра уйти со спокойной душой. Но он по-прежнему хочет ездить и играть, и меня это восхищает. Он действительно любит теннис», – Пит Сампрас.

«Роджер выходит, и весь стадион сходит с ума . И ты сразу понимаешь, кто пришел»

И, конечно, игра, статус и масштаб личности швейцарца научили многих игроков осознавать свое место во всеобщей системе координат.

«Если честно, я старался не обращать внимания на то, что играю с Роджером. Ты выходишь на корт, слышишь пару хлопков. Он выходит, и весь стадион сходит с ума . И ты сразу понимаешь, кто пришел», – Сэм Грот.

«По-моему, достаточно уже сравнений с Федерером и всеми остальными. Я вообще не считаю, что меня можно сравнивать с Роджером, потому что он величайший игрок всех времен, и мне до него как до Луны. У меня еще много работы», – Григор Димитров.

«Ни у кого мяч не летит так, как у него – не только в заданном направлении, но и будто бы еще и влево-вправо. Вроде кажется, что он сейчас улетит в аут, а он берет и приземляется на полметра в корте. Это изумительно. А когда ты у сетки, то вообще непонятно, куда он сейчас сыграет. Большинство игроков можно прочитать. Но он может ударить и кроссом, и по линии. И ты думаешь: ну он чаще играет по линии, так что закрою я ее. Но обычно получается, что ты стоишь у сетки и думаешь: «Зачем я вообще сюда вышел?» Да, уж не знаю, поняли ли вы, что я фанат Федерера», – Миша Зверев.

Многих Федерер научил воспринимать теннис как искусство.

«Могу только сказать, что за все свое время в теннисе я не видела никого, кто бы играл так же естественно, как Роджер. В его исполнении теннис выглядит как искусство», – Андреа Петкович.

«Я считаю себя игроком уровня Топ-5, но это не значит, что я близок к Роджеру»

И столь многих же – что все в мире относительно.

«Вы, журналисты, жестокие люди. Ужасное жестокие. Он в этом году сыграл всего в двух финалах «Больших шлемов». Я бы с радостью провел такой плохой год. С радостью», – Энди Роддик.

«Я считаю себя игроком уровня Топ-5, но это не значит, что я близок к Роджеру», – Иван Любичич.

«Мы с ним как-то встретились в Риме, и он был в спортивном костюме с большой цифрой 2. Я ему говорю: «Это неправильная цифра». А он мне в ответ со смехом: «На грунте – правильная», – Оливье Делатре, тренер.

Явным примером этой относительности служит соперничество Федерера с Надалем и вытекающий из него спор о том, кто из них круче.

«В этом году «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в обоих матчах, но «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом. Значит, они лучше.

Я доволен своими достижениями. Я доволен тем, что выиграл. Но у Роджера цифры лучше, и это реальность. Ни у кого нет больше «Шлемов». Он больше всех остальных был первой ракеткой мира. Эти цифры говорят о том, что он лучший в истории. Для этого цифры и нужны», – Рафаэль Надаль.

«Складывается представление, что Федереру не нужно в душ ходить после матча. И вообще, пахнет он ванилью»

Для многих Федерер стал определением слова «Совершенство».

«У меня нет никаких баек про Роджера, потому что он не будет ставить себя в смешное положение. Не будет пукать на людях. А в результате со временем складывается представление, что он в принципе на это не способен – что само по себе хохма. Или будто ему, знаете, не нужно в душ ходить после матча. И вообще, пахнет он ванилью», – Дмитрий Турсунов.

«В современном теннисе вы либо грунтовый специалист, либо травяной, либо хардовый… либо Роджер Федерер», – Джимми Коннорс.

«Вы, журналисты, все пытаетесь убить Роджера – постоянно. Но он всегда возвращается и доказывает, что вы ошиблись»

Наверное, самый большой урок, который Федерер преподнес всей своей карьерой, состоит в том, что не надо слишком много слушать, что про тебя говорят – надо просто делать свое дело.

«Мы с ним играли в Базеле, во втором круге. Я бы никогда не подумал, что его ждет та карьера, которая у него была. Тогда мне показалось, что он пытается играть, как Сампрас. Но он не производил такого хорошего впечатления. Он не мог подавать, как Пит, казалось, что он не мог до конца решить, входить ли в корт или остаться на задней линии. Так что я тогда не особо верил, что его ждут большие успехи. Он доказал, что я ошибался», – Андре Агасси.

«Да, я тренировался с ним, когда ему было 15. Уже тогда я знал, что он будет хорошим игроком, но не знал, что настолько», – Горан Иванишевич.

«Если честно, даже надоело слушать и отвечать на один и тот же вопрос - закончит или не закончит. Его списывают со счетов последние лет пять и каждый раз ошибаются. Он будет играть до последнего, пока не пропадет желание делать это. Хочет играть - пусть играет. Может играть — будет играть», – Марат Сафин.

«Я ни за что не стану журналистом. Вы все пытаетесь убить Роджера – постоянно. Но он всегда возвращается и доказывает, что вы ошиблись. Так что я никогда не повторю этой ошибки и не скажу, что Роджер мертв», – Рафаэль Надаль.

Еще один урок от Федерера – мужские слезы могут быть прекрасны.

«Я могу плакать, как Роджер, жаль, что я не могу играть, как он», – Энди Маррей.

А отличный вывод по всему вышесказанному дал как всегда хлесткий Джон Макинрой.

«Спасибо тебе большое за то, что мы теперь выглядим такими посредственностями».

Фото: Global Look Press/Valeriano Di Domenico/Freshfocus