Черногория

Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 20:10
Под Горицом
13:22 Контрольный матч Россия – Турция пройдет на стадионе «Динамо»|37
18:17 Андрей Перегудов: «Пятого июня на стадионе «Динамо» пройдет первый матч с заполнением трибун. Планируется игра Россия – Турция»|9
23:59 Россия – Турция. Матч пройдет на «Динамо» или «Локомотиве»|9
06:12 Сборная Саудовской Аравии сыграет в марте с Украиной|16
21:25 Опубликован календарь игр сборной России в Лиге наций|22
21:05 Тренер шведов о Лиге наций: «Россия добилась хороших результатов на КК-2017 и в играх этой осенью»|19
20:43 Дьяков о Лиге наций: «Сборные Турции и России примерно равны. У нас хорошие шансы на первое место»|9
18:25 Денис Глушаков: «Турция и Швеция – хорошие команды. Глупо кого-то выделять, ставить выше или ниже»|16
16:20 Вячеслав Колосков: «Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться»|22
15:39 Станислав Черчесов: «Говорил Луческу, что мы попадем в одну группу с Турцией»|42
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