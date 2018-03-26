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    Футбол Финляндия – Мальта

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    26 марта 2018

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    Новости команд

    24 января

    14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267

    11 октября 2017

    11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158

    9 октября 2017

    23:40 Квалификация ЧМ-2018. Украина уступила Хорватии, Уэльс проиграл Ирландии|1810

    8 октября 2017

    23:37 Квалификация ЧМ-2018. Литва уступила Англии, Германия разгромила Азербайджан|609

    7 октября 2017

    02:59 Анте Чачич: «Тренера всегда критикуют, когда результат не соответствует ожиданиям»|21

    6 октября 2017

    23:40 Квалификация ЧМ-2018. Турция уступила Исландии, Украина в гостях обыграла Косово|723

    5 октября 2017

    23:40 Квалификация ЧМ-2018. Германия в гостях переиграла Северную Ирландию, Англия вырвала победу у Словении|462

    00:37 Даниел Субашич: «Мы должны обыграть Финляндию и ехать в Украину, чтобы подтвердить первое место»|26

    5 сентября 2017

    23:35 Квалификация ЧМ-2018. Италия одолела Израиль, Испания разгромила Лихтенштейн|618

    4 сентября 2017

    23:37 Квалификация ЧМ-2018. Англия одолела Словакию, Германия забила 6 мячей Норвегии|498



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