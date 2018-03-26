Товарищеские матчи (сборные)
26 марта 2018
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
11:00 Лига наций. Россия сыграет в дивизионе B. Среди возможных соперников – Уэльс, Турция и Дания|158
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Украина уступила Хорватии, Уэльс проиграл Ирландии|1810
23:37 Квалификация ЧМ-2018. Литва уступила Англии, Германия разгромила Азербайджан|609
02:59 Анте Чачич: «Тренера всегда критикуют, когда результат не соответствует ожиданиям»|21
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Турция уступила Исландии, Украина в гостях обыграла Косово|723
23:40 Квалификация ЧМ-2018. Германия в гостях переиграла Северную Ирландию, Англия вырвала победу у Словении|462
00:37 Даниел Субашич: «Мы должны обыграть Финляндию и ехать в Украину, чтобы подтвердить первое место»|26
23:35 Квалификация ЧМ-2018. Италия одолела Израиль, Испания разгромила Лихтенштейн|618
23:37 Квалификация ЧМ-2018. Англия одолела Словакию, Германия забила 6 мячей Норвегии|498
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .