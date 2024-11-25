Фэнтези НХЛ: кого брать, чтобы взлететь. Очевидные и перспективные пики, лайфхаки на самый напряженный отрезок

Перед самой напряженной неделей регулярного сезона НХЛ – будет аж 59 игр – попробуем найти эффективные варианты для ваших команд в фэнтези. Я выбрал 25 игроков из разных ценовых категорий, с разным процентом владения, которые, на мой взгляд, должны хорошо выступить в ближайшее время.

👉 Сделать замены в НХЛ

Календарь

У 24 из 32 команд на следующей неделе по 4 матча. Если планировать на более длительный срок, важно, что по 8 игр за 2 недели сыграют «Айлендерс», Виннипег», «Даллас», «Колорадо» и «Сиэтл».

Очевидные варианты

Здесь все просто: лучшие игроки, в хорошей форме, с оптимальным календарем. Пики ранжированы по популярности в составах фэнтези-команд.

1. Мартин Нечас («Каролина») , в 38% составов – без лишних слов, оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

2. Кирилл Капризов («Миннесота») , в 37% составов – мастхэв, если повреждение, полученное в игре с «Эдмонтоном» окажется несерьезным.

3. Кайл Макар («Колорадо») , в 36% составов – первый вариант среди защитников.

4. Коннор Хеллибак («Виннипег»), в 31% составов – лучший вратарь по фэнтези-очкам, на неделе нет спаренных матчей, но соперники непростые («Миннесота», «Лос-Анджелес», «Вегас» и «Даллас»).

5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») , в 25% составов – как всегда хорош, но обратите внимание, что на следующей неделе у него всего 2 игры.

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») , в 17% составов – в последних матчах результативность немного упала, но уверен, что это временно.

7. Сэм Райнхарт («Флорида») , в 16% составов – машина, в 20 играх сезона уходил без очков лишь дважды.

8. Джек Айкел («Вегас») , в 11% составов – надежный вариант, явный лидер команды.

9. Микко Рантанен («Колорадо») , в 4% составов – набирает наравне со звездным партнером Нэтаном Маккиноном, а стоит на две сотни дешевле.

10. Йеспер Братт («Нью-Джерси») , в 2% составов – 22 броска за 5 последних игр, столько же, например, у Коннора Макдэвида («Эдмонтон»).

👉 Сделать замены в НХЛ

Перспективные пики

Здесь игроки, которые по тем или иным причинам кажутся мне привлекательными. Пики ранжированы по популярности в составах фэнтези команд.

1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») , в 31% составов – возможно, стоило бы переместить в категорию выше, с парой Хеллибак – Шестеркин можно быть спокойным за фэнтези-очки от вратарей.

2. Алексей Протас («Вашингтон») , в 20% составов – стабильно зарабатывает баллы за результативность. Посмотрим, как на его игре скажется отсутствие у «Вашингтона» Александра Овечкина.

3. Уилл Кайлле («Рейнджерс») , в 16% составов – небольшую стоимость отрабатывает по полной, плюс играет в сильной команде, регулярно получает бонусы за победы и полезность.

4. Стефан Ноусен («Нью-Джерси») , в 12% составов – неожиданно стал одним из ключевых игроков команды, стабильно набирает очки.

5. Мэйсон Марчмент («Даллас») , в 7% составов – если честно, интуитивно больше нравится его одноклубник, Логан Станковен, но статистика за Марчмента, 10 очков в последних 5 играх – великолепно.

6. Маккензи Уигар («Калгари») , в 5% составов – привлекает внимание активностью в атаке, много бросает, в последнее время без особого успеха, но когда-то же должно начать залетать.

7. Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе») , в 4% составов – у финна вторая молодость, штампует в среднем по очку за игру и похоже не собирается сбавлять.

8. Александр Барков («Флорида») , в 3% составов – хороший вариант для тех, у кого не хватило на Сэма Райнхарта.

9. Брэндон Монтур («Сиэтл») , в 3% составов – здесь привлекают и атакующие скиллы защитника, и удобный календарь (2 игры с «Анахаймом» и 2 – с «Сан-Хосе»).

10. Зак Веренски («Коламбус») , в 3% составов – 9 очков в последних 5 играх, хороший календарь вдолгую, но обратите внимание, что в понедельник у «Коламбуса» игры нет, берем в среду.

11. Олен Зеллвегер («Анахайм») , в 3% составов – играет в первой пятерке большинства, набирает очки, а стоит совсем недорого, отличный вариант.

12. Мэттью Болди («Миннесота») , в 2% составов – подстрахует при отсутствии в команде Кирилла Капризова, а если найдутся деньги на обоих, это потенциально может принести очень хороший профит.

13. Джаред Макканн («Сиэтл») , в 2% составов – лидер, незаслуженно забытый фэнтези-менеджерами, под хороший календарь смотрится очень перспективно.

14. Габриэль Виларди («Виннипег») , в 1% составов – самый недорогой из топов «Виннипега».

15. Бретт Лисон («Анахайм») , в 1% составов – честно говоря, не особо в него верю, но не отметить недорогого игрока, который в последних 6 играх набрал 7 очков, неправильно. Подумайте, вдруг кому приглянется.

Бонус: переходы по календарю

В фэнтези НХЛ важно планировать замены вперед по календарю, и обращать внимание на удачные переходы с одной команды на другую, чтобы набрать побольше человеко-матчей. Несколько моментов, на которые полезно обратить внимание на следующей неделе:

1. В воскресенье, 1 декабря, удобно перейти с игроков команд, которые отыграли 4 матча на неделе (таких много) на игроков «Виннипега», «Далласа» или «Коламбуса». Такой заменой можно получить 9 игр со слота.

2. Посмотрите, как начнет играть «Бостон» с новым тренером. Если результаты будут неплохие, то в воскресенье 01.12 можно на три игры прикупить игрока мишек, соперники обнадеживают («Монреаль», «Детройт», «Чикаго»).

3. У «Далласа», «Нью-Джерси» и «Рейнджерс» игры в понедельник, 2 декабря, после них можно перескочить на игроков «Айлендерс», «Виннипега», «Коламбуса», «Колорадо» или «Сиэтла». Так вы тоже получите 9 матчей с одного слота.

Всем удачи, интересных находок и позитивных эмоций от игры!

👉 Сделать замены в НХЛ

Фото: East News /AP Photo/Matt Krohn; Gettyimages /Luke Hales, Bruce Bennett, Derek Cain, Sean M. Haffey