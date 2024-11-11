Фэнтези НХЛ: как взбодрить свою команду на этой неделе? Кого брать, чтобы подняться

Фэнтези НХЛ на Спортсе разгоняется вместе с сезоном – пора посмотреть на лучшие варианты для замен.

«Виннипег» – каток с 14 победами в 15 матчах, хороши «Миннесота» и «Флорида», приятно удивляет «Вашингтон» Александра Овечкина. Главное разочарование старта – «Нэшвилл» с отличным составом плетется в хвосте.

В фэнтези НХЛ лидирует игрок с говорящим ником Сокрушитель69 . 2500 очков к воскресенью пробили еще двое: SuperSakh и Finest . Но отрывы небольшие, все еще не раз может перевернуться. Самое время сделать хорошие замены и начать подъем. Предлагаю свой выбор пиков на будущую неделю, которые, надеюсь, помогут вам в этом.

У кого больше всех матчей (4) : «Ванкувер», «Вегас», «Каролина», «Нэшвилл», «Питтсбург», «Сент-Луис», «Сиэтл».

У кого меньше всех матчей (2) : «Анахайм», «Миннесота», «Тампа-Бэй», «Чикаго», «Юта». Переходим к лучшим пикам.

Вратари

Коннор Хеллибак («Виннипег») – пропустил всего одну шайбу в трех играх на прошлой неделе.

На этой соперники потяжелее, к тому же все игры на выезде, но Коннор остается очень хорошим выбором. Это голкипер, которого стоит взять на весь сезон, и забыть о заменах на позиции.

Юкко-Пекка Луукконен («Баффало») – все же лучший вратарский пик на неделю вот, рискну выделить финна. Последние матчи провел очень здорово, а соперники («Монреаль», «Сент-Луис», «Филадельфия») позволяют надеяться на продолжение удачной серии.

Защитники

Куинн Хьюз («Ванкувер») – очевидный первый выбор из обороны.

1+6 за четыре последних матча, впереди четыре игры дома с не самыми сильными соперниками («Калгари», «Айлендер», «Чикаго» и «Нэшвилл»), неплохая форма команды – все говорит о том, что топового атакующего защитника надо брать. Сдерживающие факторы – цена и календарь на следующую неделю, там у «Ванкувера» всего два матча, но кажется, что этим нужно пренебречь и зафрахтовать Хьюза на короткий период в четыре-пять игр.

Брендон Монтур («Сиэтл») – нанес наибольшее количество бросков в команде (45 в 14 играх), уже сделал хет-трик с «Монреалем». Четыре хороших домашних матча располагают к высокой результативности чемпиона прошлого сезона.

Нападающие

В атаке выбор как всегда самый богатый. Выделю троих на свой вкус.

Мартин Нечас («Каролина») – его результативная серия длится уже девять игр.

За это время чех набрал аж 20 (7+13) очков. Стоит нападающий «Каролины» недорого, вместить его в состав несложно.

Сэм Райнхарт («Флорида») – без него в составе страшновато. Да, на этой неделе всего три матча, но дома, а там «Флорида» особенно хороша.

Джек Айкел («Вегас») – кто-то из «Вегаса» точно нужен, а у Айкела шесть очков в двух последних матчах. В отличие от игроков «Ванкувера» и «Сиэтла», Джека можно оставить и на следующую неделю, там у «Вегаса» тоже три игры.

Бонус : два недорогих нападающих, Джек Рословик из «Каролины» и Павел Дорофеев из «Вегаса». Я выбрал более статусных из их команд, но они оба способны не только разгрузить бюджет, но и принести много фэнтези-очков.

👉 Сделать замены в фэнтези НХЛ

Фото: Gettyimages /Harry How / Staff, Dilip Vishwanat / Stringer, Derek Leung / Stringer