Будущая звезда «Ак Барса»? Пустовой забил одну из самых «молодых» шайб МХЛ − день в день в возрасте Мичкова

Хоккеист 2008 года рождения, о котором давно говорят.

От редакции Sports’‘: вы читаете «Лигу сильных» − официальный блог Молодежной хоккейной лиги. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о ярких событиях в МХЛ и совсем юных талантах КХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

4 сентября нападающий молодежки «Ак Барса» Андрей Пустовой забил гол в своем дебютном матче OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги. Форвард, родившийся в декабре 2008 года, отличился против «Кузнецких Медведей» в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 27 дней.

Это третий самый молодой гол в истории лиги – эту позицию проспект «Ак Барса» разделил с Матвеем Мичковым, который ровно в том же возрасте забросил свою первую шайбу (5 сентября 2020 года). Авторы самых молодых голов в истории МХЛ − латвийский форвард Рихардс Букартс (повезло с днем рождения 31 декабря) и нападающий «СКА-Юниора» Арсений Ильин, в 2023 году забросивший в возрасте 15 лет аж шесть шайб.

Главный тренер «Ирбиса» Максим Овчинников после матча сказал следующее: « Молодой парень забил важный гол, имел сегодня много моментов. Эксперты дают ему много авансов, он должен их оправдывать. Надеемся, что Андрей и дальше будет прогрессировать».

Об Андрее Пустовом действительно говорят давно. Автор блога «Детско-юношеский хоккей» на Sports’’ ставил хоккеиста на шестое место в топе игроков 2008 года рождения (лидером рейтинга стал Виктор Федоров, о котором расскажем чуть ниже). Журналист и автор программы «Новости молодежки» Алексей Шевченко выкладывал фото с Пустовым еще в 2023 году: «Вот это новая звезда хоккея. Андрей Пустовой перебрался в Казань из Хабаровска, пока он даже в МХЛ не может играть (2008), но утверждают, что это новая звезда растет. Типа… не знаю, какую фамилию назвать».

В сезоне-2024/25, стартовавшем 1 сентября, дебютировали хоккеисты 2008 года рождения. Первым из них забил гол 15-летний Павел Черночуб, сын главного тренера «Омских Ястребов» Виталия Черночуба – в матче против «Стальных Лисов» 2 сентября. Затем отличились Леонид Сокол из «Локо» и нападающие «АКМ-Новомосковск» Артем Прима и Никита Ахметханов. А Виктор Федоров из «Чайки» (тоже 2008 год, упоминали его выше) уже успел сделать дубль, дважды поразив ворота «Сибирских Снайперов» 4 сентября.

Андрей Васильевич Пустовой родился 8 декабря 2008 года в Хабаровске. Он начинал карьеру в команде с экзотическим названием «Трансбункер», с 2016 по 2020 годы играл в «Адмирале» из Владивостока, затем на три года перебрался в хабаровский «Амур», откуда перешел в Казань. В чемпионате-2023/24 набирал в первенстве России по Поволжью в среднем больше очка за игру.

Фото: vk.com/mhc_irbis_kazan