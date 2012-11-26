Бэкс спит, бойз

Отставка

Через сутки после главной отставки сезона мы сказали и написали много, остается только резюмировать и делиться:

Больше не Милош. Почему СКА уволил Ржигу? Колонка Алексея Белова

Над пропастью без Ржиги. Колонка Ильи Ельчанинова

5 причин, почему Ржига должен возглавить футбольный «Спартак». Интересное решение Кирилла Благова

Почему уволили Ржигу? Пользователи «Трибуны» о громкой отставке.

Главный матч

«Динамо» – «Атлант» 2:5

За три дня было много интересных матчей, но вот с огненными результатами было очень плохо. «Югра» обыграла «Магнитку», но так и уральцы сейчас не в идеальной форме. Так что ожиданий на понедельник было много и не зря ждали. «Атлант» победил московское «Динамо» на выезде (формально), а тренер Светлов одержал вторую победу в четырех матчах. Команда Знарка вдохновенно и мощно обыгрывала и перебрасывала «Атлант». Ничего не предвещало, но под конец второго периода «Динамо» проигрывало уже 0:3, а чуть позже сделал счет 1:4 88-й номер «Атланта» Александр Шевченко, забивший первый раз во взрослом хоккее.

Москвичи забили две шайбы, и обе организовал Бэкстрем. На фоне полезного и активного шведа очень инертно смотрелся Овечкин, а остальные звенья как-то вообще не справлялись. Или что, Бэкстрему надо выдавать суперматчи каждую первую игру, чтобы «Динамо» побеждало?

Матчи

«Металлург» Нк – «Сибирь» 0:1

«Сибирь» явно не забыла поражение от «Кузни» у себя дома. Эстетскую шайбу «положил» Антон Малышев, Глэсс был просто великолепен.

«Салават Юлаев» – «Динамо» Рига 7:3

Самая светлая голова КХЛ Антти Пильстрем оформил хет-трик, но и без него было неплохо. «Салават» в последних матчах не знает достойного сопротивления, а Рига только опускается в турнирной таблице.

«Трактор» – «Авангард» 4:6

За две недели «Авангард» сыграл 4 матча с лидерами востока, выиграл 3 из них и сам стал лидером. Омичи 4 раза отыгрывались, экс-капитан «Авангарда» Рябыкин наиграл на «-3», а Мезин, пропустив 5 шайб, поменялся на Фокина. Одним из главных героев матча стал молодой Сергей Калинин, забивший курьезную шайбу и организовавший еще одну в конце матча, и все это – за 10 минут. Когда молодые ценят то, что имеют – это вызывает уважение.

«Металлург» Мг – «Югра» 1:2 ОТ

Малкин наконец-то забил, но всего одну, а остальной «Металлург» не забил и этого. А «Югра» выиграла у «Магнитки» уже второй матч в сезоне, оба – с Масальскисом в воротах. Мамонтов не остановить!

«Автомобилист» – «Барыс» 4:5 ОТ

Сразу и не понятно, радоваться ли за уральцев (набрали очко) или грустить (проиграли 14-й раз подряд), но играли достойно. «Барыс» же надо хвалить за одну из самых быстрых шайб в овертайме – пролистайте до раздела «Голы».

«Северсталь» «Динамо» Минск 4:3Б

Принципиальное противостояние Андрея Назарова и «специальных» болельщиков из Минска. Вроде как уже мир и дружба, но выездных фанатов посадили на противоположную от скамейки Назарова сторону. «Северсталь» спас Бердников, сравняв счет за 3 минуты до конца основного времени и реализовав победный буллит.

«Ак Барс» – «Донбасс» 6:4

У казанцев все было хорошо до третьего периода. Ну а как, ведешь 5:1, в соперниках вроде не СКА или «Трактор». Но украинцы забили три и вечер перестал быть спокойным. Но капитан, джентльмен и чемпион мира Алексей Морозов забил две шайбы – чем не повод для радости?

«Нефтехимик» – «Спартак» 2:1

После мощной, очень мощной игры в Казани красно-белые в Нижнекамске как-то не удалось. 2:0 до последних секунд и преимущество хозяев. Ренат Мамашев опять набрал балл за голевую передачу.

СКА – «Витязь» 4:3

Матч и последствия, про который было написано уже слишком много. Хвалить надо норвежца Торесена, у него 1+2 и, по сути, он сделал игру.

«Слован» – «Локомотив» 3:2

Если вы знаете термин «чадохоккей» – то больше ничего объяснять не надо. Мощная игра Януша, дубль Гудачека при 11 минутах игрового времени. Надо побеждать и без Шатана.

Цифры

400 – количество фанатов новосибирской команды на матче «Металлург» Нк – «Сибирь». Выезд.

3 – столько бросков понадобилось Пильстрему, чтобы забить три шайбы. Ковбой.

7 из 10 – столько шайб в неравных составах было забито в матче «Салават Юлаев» – «Динамо» Рига. Нонконформизм.

2 – столько «сухих» матчей провел за «Сибирь» Джефф Глэсс. Стекло.

14 – столько матчей подряд проиграл «Автомобилист». Опять.

56 – столько бросков по воротам Барулина нанесли игроки «Донбасса», забив ему 4 шайбы. Тонус.

Плюс

Антон Худобин

Держал в игре «Атлант», отбивал все, что в него летело. В первой шайбе не виноват никак, во второй не виноват совсем. Отразил 42 броска и выгрыз «Атланту» 3 очка. По другому мытищинцам сейчас очки не достаются.

«Салават Юлаев»

В последних матчах уфимцы просто уничтожают соперников, деклассируют и дезинтегрируют. В трех матчах общий счет составил 16:5, но в соперниках были «Донбасс», «Динамо» из Риги и «Спартак». Ну а что, хорошим календарем теперь и пользоваться грешно?

«Авангард»

Привезли с уральского выезда аж 9 очков с некислой разницей забитых и пропущенных 14:8, но это не главное. Омская команда возглавила восточную конференцию. И это не удивляет, «Авангард» не проигрывает и, соответственно, берет очки уже 16 матчей подряд.

Минус

Андрей Мезин в матчах против «Авангарда»

Как-то сразу не задалось. Если в Омске 3 пропущенных шайбы позволили сыграть овертайм и буллиты, то 5 в Челябинске – это уже перебор.

Мартиньш Порейс, «Динамо» Рига

Молодой латышский защитник забил первый гол в КХЛ, но в свои ворота привез в 3 раза больше.

Руководство СКА

Заставили Милоша Ржигу плакать.

Фото

«Сибирь» объявляла конкурс на лучшего хоккейного снеговика и уже подводит итоги. Среди множества обычных снежных шаров в шарфах есть и прекрасное:

фото: оф. сайт ХК «Сибирь

Видео

Голы

По-королевски: Ковальчук обрезался, Королюк на Королева – вынимай:

ВИДЕО

Старченко свое дело знает – отличной бросок с «точки Ягра»:

ВИДЕО

Доус понимает в быстрых голах. 7-я секунда овертайма:

ВИДЕО

Якупов – Мамашев – Селуянов. Просто, как раз-два-три:

ВИДЕО

Андрей Зубарев понял жизнь и не стал спешить. Вышло роскошно:

ВИДЕО

Боролся до конца – заслужил гол. Все по делу:

ВИДЕО

Евгений Кузнецов, добрый вечер!

ВИДЕО

Передачи

Гуру игры в пас через борт Виктор Хедман дает мастер-класс:

ВИДЕО

Еще один супер-пас от шведа:

ВИДЕО

За хет-трик Пильстрем должен сказать спасибо Игорю Мирнову:

ВИДЕО

Сэйвы

«Не в моем доме» от Масальскиса:

ВИДЕО

И еще раз:

ВИДЕО

2 в 0? Слишком просто для Борисова:

ВИДЕО

Гелашвили не теряется:

ВИДЕО

Таркки не зря ест свой вратарский хлеб:

ВИДЕО

Финт

Евгений Малкин «накрутил» Марека Трончински

ВИДЕО

Пантомима

Мэтт Далтон негодует (читайте по губам) и показывает жестами, что с ним было:

ВИДЕО

Фейлы

Андрей Мезин явно мог обойтись без этой шайбы:

ВИДЕО

Никита Никитин мог бы попробовать свои силы в футбольном «Спартаке» – дальнюю штангу замкнул просто на «отлично»:

ВИДЕО

Бросок

Символическая сборная

Глэсс, Хедман – Зубарев, Пильстрем – Морозов – Калинин

Новосибирский канадец в матче против «Кузни» выловил все, что надо и заработал второе «сухое печенье» в сезоне. В сборной мечты ему помогли Виктор Хедман с тремя пасами и «+3», а так же Зубарев с 4 очками за матч. Его не виртуальный партнер Пильстрем с хет-триком тут тоже не лишний. Капитан Морозов давно не попадал сюда, но сегодня – все по делу, дубль на счету. У молодого Калинина все скромнее, 1+1, но именно его игра стала одной из главных причин победы «Авангарда».