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    Sports.ru
    baltika

    Бэкс спит, бойз

    Игрок для футбольного «Спартака», сенсационное поражение «Динамо», прелестные снеговики, много видео и (почти) ни слова об отставке Милоша Ржиги – на Sports.ru все, что происходило в хоккее за 3 дня.

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Металлург Нк Трактор Спартак Автомобилист болельщики Андрей Зубарев Алексей Морозов Антон Худобин Александр Овечкин Ларс Никлас Бэкстрем Слован Динамо Минск Виктор Хедман КХЛ Барыс Атлант Динамо Рига Эдгар Масальскис Антти Пильстрем Югра Евгений Кузнецов Джефф Глэсс Сергей Калинин Динамо Мартиньш Порейс Донбасс
    Бэкс спит, бойз
    Бэкс спит, бойз

    Отставка

    Через сутки после главной отставки сезона мы сказали и написали много, остается только резюмировать и делиться:

    Больше не Милош. Почему СКА уволил Ржигу? Колонка Алексея Белова

    Над пропастью без Ржиги. Колонка Ильи Ельчанинова

    5 причин, почему Ржига должен возглавить футбольный «Спартак». Интересное решение Кирилла Благова

    Почему уволили Ржигу?  Пользователи «Трибуны» о громкой отставке.

    Главный матч

    «Динамо» – «Атлант» 2:5

    За три дня было много интересных матчей, но вот с огненными результатами было очень плохо. «Югра» обыграла «Магнитку», но так и уральцы сейчас не в идеальной форме. Так что ожиданий на понедельник было много и не зря ждали. «Атлант» победил московское «Динамо» на выезде (формально), а тренер Светлов одержал вторую победу в четырех матчах. Команда Знарка вдохновенно и мощно обыгрывала и перебрасывала «Атлант». Ничего не предвещало, но под конец второго периода «Динамо» проигрывало уже 0:3, а чуть позже сделал счет 1:4 88-й номер «Атланта» Александр Шевченко, забивший первый раз во взрослом хоккее.

    Москвичи забили две шайбы, и обе организовал Бэкстрем. На фоне полезного и активного шведа очень инертно смотрелся Овечкин, а остальные звенья как-то вообще не справлялись. Или что, Бэкстрему надо выдавать суперматчи каждую первую игру, чтобы «Динамо» побеждало?

    Матчи

    «Металлург» Нк – «Сибирь» 0:1

    «Сибирь» явно не забыла поражение от «Кузни» у себя дома. Эстетскую шайбу «положил» Антон Малышев, Глэсс был просто великолепен.

    «Салават Юлаев» – «Динамо» Рига 7:3

    Самая светлая голова КХЛ Антти Пильстрем оформил хет-трик, но и без него было неплохо. «Салават» в последних матчах не знает достойного сопротивления, а Рига только опускается в турнирной таблице.

    «Трактор» – «Авангард» 4:6

    За две недели «Авангард» сыграл 4 матча с лидерами востока, выиграл 3 из них и сам стал лидером. Омичи 4 раза отыгрывались, экс-капитан «Авангарда» Рябыкин наиграл на «-3», а Мезин, пропустив 5 шайб, поменялся на Фокина. Одним из главных героев матча стал молодой Сергей Калинин, забивший курьезную шайбу и организовавший еще одну в конце матча, и все это – за 10 минут. Когда молодые ценят то, что имеют – это вызывает уважение.

    «Металлург» Мг – «Югра» 1:2 ОТ

    Малкин наконец-то забил, но всего одну, а остальной «Металлург» не забил и этого. А «Югра» выиграла у «Магнитки» уже второй матч в сезоне, оба – с Масальскисом в воротах. Мамонтов не остановить!

    «Автомобилист» – «Барыс» 4:5 ОТ

    Сразу и не понятно, радоваться ли за уральцев (набрали очко) или грустить (проиграли 14-й раз подряд), но играли достойно. «Барыс» же надо хвалить за одну из самых быстрых шайб в овертайме – пролистайте до раздела «Голы».

    «Северсталь» «Динамо» Минск 4:3Б

    Принципиальное противостояние Андрея Назарова и «специальных» болельщиков из Минска. Вроде как уже мир и дружба, но выездных фанатов посадили на противоположную от скамейки Назарова сторону. «Северсталь» спас Бердников, сравняв счет за 3 минуты до конца основного времени и реализовав победный буллит.

    «Ак Барс» – «Донбасс» 6:4

    У казанцев все было хорошо до третьего периода. Ну а как, ведешь 5:1, в соперниках вроде не СКА или «Трактор». Но украинцы забили три и вечер перестал быть спокойным. Но капитан, джентльмен и чемпион мира Алексей Морозов забил две шайбы – чем не повод для радости?

    «Нефтехимик» – «Спартак» 2:1

    После мощной, очень мощной игры в Казани красно-белые в Нижнекамске как-то не удалось. 2:0 до последних секунд и преимущество хозяев. Ренат Мамашев опять набрал балл за голевую передачу.

    СКА – «Витязь» 4:3

    Матч и последствия, про который было написано уже слишком много. Хвалить надо норвежца Торесена, у него 1+2 и, по сути, он сделал игру.

    «Слован» – «Локомотив» 3:2

    Если вы знаете термин «чадохоккей» – то больше ничего объяснять не надо. Мощная игра Януша, дубль Гудачека при 11 минутах игрового времени. Надо побеждать и без Шатана.

    Цифры

    400 – количество фанатов новосибирской команды на матче «Металлург» Нк – «Сибирь». Выезд.

    3 – столько бросков понадобилось Пильстрему, чтобы забить три шайбы. Ковбой.

    7 из 10 – столько шайб в неравных составах было забито в матче «Салават Юлаев» – «Динамо» Рига. Нонконформизм.

    2 – столько «сухих» матчей провел за «Сибирь» Джефф Глэсс. Стекло.

    14 – столько матчей подряд проиграл «Автомобилист». Опять.

    56 – столько бросков по воротам Барулина нанесли игроки «Донбасса», забив ему 4 шайбы. Тонус.

    Плюс

    Антон Худобин

    Держал в игре «Атлант», отбивал все, что в него летело. В первой шайбе не виноват никак, во второй не виноват совсем. Отразил 42 броска и выгрыз «Атланту» 3 очка. По другому мытищинцам сейчас очки не достаются.

    «Салават Юлаев»

    В последних матчах уфимцы просто уничтожают соперников, деклассируют и дезинтегрируют. В трех матчах общий счет составил 16:5, но в соперниках были «Донбасс», «Динамо» из Риги и «Спартак». Ну а что, хорошим календарем теперь и пользоваться грешно?

    «Авангард»

    Привезли с уральского выезда аж 9 очков с некислой разницей забитых и пропущенных 14:8, но это не главное. Омская команда возглавила восточную конференцию. И это не удивляет, «Авангард» не проигрывает и, соответственно, берет очки уже 16 матчей подряд.

    Минус

    Андрей Мезин в матчах против «Авангарда»

    Как-то сразу не задалось. Если в Омске 3 пропущенных шайбы позволили сыграть овертайм и буллиты, то 5 в Челябинске – это уже перебор.

    Мартиньш Порейс, «Динамо» Рига

    Молодой латышский защитник забил первый гол в КХЛ, но в свои ворота привез в 3 раза больше.

    Руководство СКА

    Заставили Милоша Ржигу плакать.

    Фото

    «Сибирь» объявляла конкурс на лучшего хоккейного снеговика и уже подводит итоги. Среди множества обычных снежных шаров в шарфах есть и прекрасное:

    фото: оф. сайт ХК «Сибирь

    Видео

    Голы

    По-королевски: Ковальчук обрезался, Королюк на Королева – вынимай:

    ВИДЕО

    Старченко свое дело знает – отличной бросок с «точки Ягра»:

    ВИДЕО

    Доус понимает в быстрых голах. 7-я секунда овертайма:

    ВИДЕО

    Якупов – Мамашев – Селуянов. Просто, как раз-два-три:

    ВИДЕО

    Андрей Зубарев понял жизнь и не стал спешить. Вышло роскошно:

    ВИДЕО

    Боролся до конца – заслужил гол. Все по делу:

    ВИДЕО

    Евгений Кузнецов, добрый вечер!

    ВИДЕО

    Передачи

    Гуру игры в пас через борт Виктор Хедман дает мастер-класс:

    ВИДЕО

    Еще один супер-пас от шведа:

    ВИДЕО

    За хет-трик Пильстрем должен сказать спасибо Игорю Мирнову:

    ВИДЕО

    Сэйвы

    «Не в моем доме» от Масальскиса:

    ВИДЕО

    И еще раз:

    ВИДЕО

    2 в 0? Слишком просто для Борисова:

    ВИДЕО

    Гелашвили не теряется:

    ВИДЕО

    Таркки не зря ест свой вратарский хлеб:

    ВИДЕО

    Финт

    Евгений Малкин «накрутил» Марека Трончински

    ВИДЕО

    Пантомима

    Мэтт Далтон негодует (читайте по губам) и показывает жестами, что с ним было:

    ВИДЕО

    Фейлы

    Андрей Мезин явно мог обойтись без этой шайбы:

    ВИДЕО

    Никита Никитин мог бы попробовать свои силы в футбольном «Спартаке» – дальнюю штангу замкнул просто на «отлично»:

    ВИДЕО

    Бросок

    Символическая сборная

    Глэсс, Хедман – Зубарев, Пильстрем – Морозов – Калинин

    Новосибирский канадец в матче против «Кузни» выловил все, что надо и заработал второе «сухое печенье» в сезоне. В сборной мечты ему помогли Виктор Хедман с тремя пасами и «+3», а так же Зубарев с 4 очками за матч. Его не виртуальный партнер Пильстрем с хет-триком тут тоже не лишний. Капитан Морозов давно не попадал сюда, но сегодня – все по делу, дубль на счету. У молодого Калинина все скромнее, 1+1, но именно его игра стала одной из главных причин победы «Авангарда».

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