  • Заварухин – фанатам «Автомобилиста»: «Спасибо за 4,5 сезона, которые я провел здесь. За эти годы мы стали единым целым. Поддерживайте команду и верьте в нее – вы супер»
Заварухин – фанатам «Автомобилиста»: «Спасибо за 4,5 сезона, которые я провел здесь. За эти годы мы стали единым целым. Поддерживайте команду и верьте в нее – вы супер»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин обратился к болельщикам после отставки. Вчера стало известно, что его заменит Алексей Кудашов.

«Дорогие болельщики! Хотел поблагодарить вас за теплую поддержку во время матчей «Автомобилиста». За эти годы мы стали единым целым. В тяжелые моменты вы очень здорово помогали команде.

Хотел бы вам пожелать успехов, также поддерживайте любимую команду и верьте в нее. Спасибо вам за четыре с половиной сезона, которые я провел здесь. Вы просто супер», – сказал Заварухин.

Тренер работал с командой из Екатеринбурга с 2021 года. Лучший результат – полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

Кудашов о работе в клубе с Востока: «Мы все живем в одной большой стране. Екатеринбург, по сути, располагается в центре, у нас будут приблизительно равномерные перелеты во все стороны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
Заварухин без работы, конечно, не останется. Удачи в новом клубе!
Три вылета в первом раунде из 4х. Выбивавшие их Металлург и Ак Барс вылетали в следующем раунде. До куда дойдëт Салават, скоро узнаем. И было поражение от, на тот момент, будущего чемпиона Металлурга в 7 игре полуфинала, но было это два года назад.
Все проигранные серии решались в 7 игре, а с Салаватом 4 секунд не хватило.
Как там по игре, не знаю, не следил за ними
Молодец,помог родному СЮ пройти дальше,дома встретят хорошо.
Материалы по теме
Коньков об отставке Заварухина из «Автомобилиста»: «Вопросы должны быть ко всем, кто отвечает за результат. Это не только тренер. Позже увидим, будут ли санкции против менеджмента»
7 апреля, 18:35
Кудашов о словах президента «Динамо»: «Было интересно услышать, что я продал Джиошвили. Потому что я был отправлен в отставку более чем за месяц до этого»
7 апреля, 14:52
Крикунов о Заварухине: «Он работал хорошо, старался делать все, чтобы был результат. Только надо было немного омолодить «Автомобилист». Уверен, Николай найдет работу в КХЛ»
7 апреля, 14:26
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
2 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
7 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
22 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
23 минуты назад
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
38 минут назад
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
50 минут назад
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»
сегодня, 15:20
Бобровский – самый разочаровавший игрок «Флориды» в сезоне НХЛ по версии The Athletic. Кучеров и Сорокин – наиболее ценные хоккеисты своих команд
сегодня, 14:55
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
58 минут назад
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Агент Черных: «У Коромыслова есть желание попробовать себя за океаном. Ждем решение «Трактора» насчет тренерского штаба»
сегодня, 10:27
