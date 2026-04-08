Заварухин – фанатам «Автомобилиста»: «Спасибо за 4,5 сезона, которые я провел здесь. За эти годы мы стали единым целым. Поддерживайте команду и верьте в нее – вы супер»

Заварухин – фанатам «Автомобилиста»: спасибо за 4,5 сезона, вы супер.

Бывший главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин обратился к болельщикам после отставки . Вчера стало известно , что его заменит Алексей Кудашов.

«Дорогие болельщики! Хотел поблагодарить вас за теплую поддержку во время матчей «Автомобилиста». За эти годы мы стали единым целым. В тяжелые моменты вы очень здорово помогали команде.

Хотел бы вам пожелать успехов, также поддерживайте любимую команду и верьте в нее. Спасибо вам за четыре с половиной сезона, которые я провел здесь. Вы просто супер», – сказал Заварухин.

Тренер работал с командой из Екатеринбурга с 2021 года. Лучший результат – полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

Кудашов о работе в клубе с Востока: «Мы все живем в одной большой стране. Екатеринбург, по сути, располагается в центре, у нас будут приблизительно равномерные перелеты во все стороны»