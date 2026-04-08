Заварухин – фанатам «Автомобилиста»: «Спасибо за 4,5 сезона, которые я провел здесь. За эти годы мы стали единым целым. Поддерживайте команду и верьте в нее – вы супер»
Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин обратился к болельщикам после отставки. Вчера стало известно, что его заменит Алексей Кудашов.
«Дорогие болельщики! Хотел поблагодарить вас за теплую поддержку во время матчей «Автомобилиста». За эти годы мы стали единым целым. В тяжелые моменты вы очень здорово помогали команде.
Хотел бы вам пожелать успехов, также поддерживайте любимую команду и верьте в нее. Спасибо вам за четыре с половиной сезона, которые я провел здесь. Вы просто супер», – сказал Заварухин.
Тренер работал с командой из Екатеринбурга с 2021 года. Лучший результат – полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.
Кудашов о работе в клубе с Востока: «Мы все живем в одной большой стране. Екатеринбург, по сути, располагается в центре, у нас будут приблизительно равномерные перелеты во все стороны»
Все проигранные серии решались в 7 игре, а с Салаватом 4 секунд не хватило.
Как там по игре, не знаю, не следил за ними