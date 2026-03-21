  • Воробьев о Шарипзянове: «Великолепный пример – можно становиться лучше и в зрелом возрасте. Кросби и Малкину молодежь наступает на пятки, но они на вершине за счет работы»
Воробьев о Шарипзянове: «Великолепный пример – можно становиться лучше и в зрелом возрасте. Кросби и Малкину молодежь наступает на пятки, но они на вершине за счет работы»

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал достижение Дамира Шарипзянова из «Авангарда».

30-летний защитник набрал 67 (23+44) очков в 66 матчах минувшего FONBET чемпионата КХЛ, побив рекорд результативности для игроков обороны за одну регулярку.

«Прогресс Шарипзянова – великолепный пример для наших ребят. И в таком зрелом по спортивным меркам возрасте можно расти, можно становиться лучше.

Многие, достигнув какого-то определенного уровня, говорят себе: «Все, я в порядке. Можно успокоиться». А Дамир из человека, который блокировал все броски подряд, превратился в прекрасного атакующего защитника, умеющего не только обороняться, но и забивать, устанавливать рекорды в КХЛ.

Это все плоды его работы. Когда я еще играл, мне отец говорил: «Сын, ты за лето должен разучить какой-то новый прием». Мне эти слова не помогли, но уверен, что Дамир занимался своим развитием. Мы слышали много таких историй от ветеранов НХЛ, того же Сидни Кросби или Жени Малкина. Им на пятки наступает молодое поколение, а они за счет работы остаются на вершине.

Шарипзянов – это пример не из-за океана, а из нашего хоккея. Если развиваться, можно не просто продлить карьеру. Можно стать номером один в одной из лучших лиг мира», – сообщил Воробьев в своем блоге на  Спортсе’‘.

Илья Воробьев – о главном рекорде сезона КХЛ и роли защитника в современном хоккее

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
