Воробьев о Шарипзянове: «Великолепный пример – можно становиться лучше и в зрелом возрасте. Кросби и Малкину молодежь наступает на пятки, но они на вершине за счет работы»

Воробьев о Шарипзянове: можно становиться лучше и в зрелом возрасте.

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал достижение Дамира Шарипзянова из «Авангарда ».

30-летний защитник набрал 67 (23+44) очков в 66 матчах минувшего FONBET чемпионата КХЛ, побив рекорд результативности для игроков обороны за одну регулярку.

«Прогресс Шарипзянова – великолепный пример для наших ребят. И в таком зрелом по спортивным меркам возрасте можно расти, можно становиться лучше.

Многие, достигнув какого-то определенного уровня, говорят себе: «Все, я в порядке. Можно успокоиться». А Дамир из человека, который блокировал все броски подряд, превратился в прекрасного атакующего защитника, умеющего не только обороняться, но и забивать, устанавливать рекорды в КХЛ.

Это все плоды его работы. Когда я еще играл, мне отец говорил: «Сын, ты за лето должен разучить какой-то новый прием». Мне эти слова не помогли, но уверен, что Дамир занимался своим развитием. Мы слышали много таких историй от ветеранов НХЛ, того же Сидни Кросби или Жени Малкина . Им на пятки наступает молодое поколение, а они за счет работы остаются на вершине.

Шарипзянов – это пример не из-за океана, а из нашего хоккея. Если развиваться, можно не просто продлить карьеру. Можно стать номером один в одной из лучших лиг мира», – сообщил Воробьев в своем блоге на Спортсе’ ‘.

