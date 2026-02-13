«Авангард» победил «Амур» – 6:2. Омичи выиграли 10 из 11 последних матчей в КХЛ

«Авангард» победил «Амур» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард » оказался сильнее «Амура » в гостях (6:2). Константин Окулов отметился 3 (1+2) результативными действиями.

«Авангард» выиграл 10 из 11 последних матчей и занимает второе место в Восточной конференции, набрав 80 очков за 54 игры.

«Амур» уступил в третий раз подряд и идет девятым на Востоке, имея в активе 45 баллов после 55 матчей.

Следующий матч «Авангард» проведет дома 15 февраля с «Трактором», «Амур» 16 февраля встретится на выезде с «Адмиралом».