«Трактор» обыграл «Ак Барс», прервав победную серию команды Билялетдинова из 4 игр

«Трактор» прервал победную серию «Ак Барса».

Команда тренера выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, уральский клуб завершил победную серию « », которая продолжалась на протяжении четырех игр.

« » набрал 61 балл в 51 матче и находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

«Ак Барс» располагается на седьмой позиции в конференции, имея в активе 58 очков в 49 играх.