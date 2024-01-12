«Трактор» обыграл «Ак Барс», прервав победную серию команды Билялетдинова из 4 игр

Теги Ак Барс Трактор Зинэтула Билялетдинов Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

«Трактор» прервал победную серию «Ак Барса».

Команда тренера Алексея Заварухина выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, уральский клуб завершил победную серию «Ак Барса», которая продолжалась на протяжении четырех игр.

«Трактор» набрал 61 балл в 51 матче и находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

«Ак Барс» располагается на седьмой позиции в конференции, имея в активе 58 очков в 49 играх.

10 комментариев
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Трактор на классе!
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Красавцы
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О какой победной серии идет речь? Кое-как тошнотно сыграли, еле шевелятся.Отдайте деньги более нуждающимся.
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Сегодня команды небыло каждый сам по себе... У 4й были моменты... Конечно это плачевно, большинства как небыло так и нет. Всё равно верю в команду!!!
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Команды нет давно…
Очень скучная команда Ак барс, уму не постяжимо конечно, как один человек может загубить всю команду , как морально так и психологически.. просвета нет и не видно , да и не будет наверное, не понятно за счет чего это должно произойти? Остается одно, ждать ожидаемого вылета в 1 раунде (очень надеюсь)
Ну и в принципе бИл так и так не остался бы на следующий сезон, а тут уж с таким позором провести сезон… он и сам это понимает внутри себя, но что он сейчас скажет? Так и будет свои дежурные фразы говорить! Очень похож на сезон, когда в первый год от Хартли 4:0 отлетели… тогда тоже сезон был не важный и без шансов вылетели в ПО Авангарду , ждем концовки сезона, что же будет!?
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Трактор с ПОБЕДОЙ!!! Порадовали!
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Игры командной вновь не увидел от игроков Ак Барса ! Большинство вообще никакой -играть 4 мин подряд в большинстве и ни одного голевого момента и могли да же сами гол пропустить при выходе Ткачёва один на один с вратарём ! Да бросков было больше чем у Трактора по воротам ,да вбрасывания значительно выиграли и всё -поражение !
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Трактор с заслуженной победой!
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Трактористы молодчики!!! Челябинск с победой!!
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Ответ Tina
Сегодня команды небыло каждый сам по себе... У 4й были моменты... Конечно это плачевно, большинства как небыло так и нет. Всё равно верю в команду!!!
Команды не было не только сегодня, а её нет с самого начала сезона...
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