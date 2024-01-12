«Трактор» обыграл «Ак Барс», прервав победную серию команды Билялетдинова из 4 игр
«Трактор» прервал победную серию «Ак Барса».
Команда тренера Алексея Заварухина выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, уральский клуб завершил победную серию «Ак Барса», которая продолжалась на протяжении четырех игр.
«Трактор» набрал 61 балл в 51 матче и находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции.
«Ак Барс» располагается на седьмой позиции в конференции, имея в активе 58 очков в 49 играх.
Очень скучная команда Ак барс, уму не постяжимо конечно, как один человек может загубить всю команду , как морально так и психологически.. просвета нет и не видно , да и не будет наверное, не понятно за счет чего это должно произойти? Остается одно, ждать ожидаемого вылета в 1 раунде (очень надеюсь)
Ну и в принципе бИл так и так не остался бы на следующий сезон, а тут уж с таким позором провести сезон… он и сам это понимает внутри себя, но что он сейчас скажет? Так и будет свои дежурные фразы говорить! Очень похож на сезон, когда в первый год от Хартли 4:0 отлетели… тогда тоже сезон был не важный и без шансов вылетели в ПО Авангарду , ждем концовки сезона, что же будет!?