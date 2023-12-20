«Вашингтон» подпишет Бира. Защитник уже присоединился к тренировкам с командой
Итэн Бир переходит в «Вашингтон».
«Кэпиталс» объявили, что официально намерены объявить о подписании договора с хоккеистом чуть позднее.
Итэн Бир уже присоединился к команде и появился на льду на раскатке в преддверии против «Айлендерс».
Хоккеист проходит процесс реабилитации – он перенес операцию на плече в прошедшем межсезонье.
В прошлом сезоне Бир выступал за «Кэнакс» и набрал 16 (3+13) очков при полезности «плюс 6» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.
В общей сложности в лиге хоккеист провел 251 игру и отметился 63 (16+47) баллами.
Теперь всем очевидно, кого капитан будет отправлять за топливом при отмечании.
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