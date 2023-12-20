«Вашингтон» подпишет Бира. Защитник уже присоединился к тренировкам с командой

Теги возможные переходы Вашингтон Ванкувер НХЛ Итэн Бир Хоккей

Итэн Бир переходит в «Вашингтон».

«Кэпиталс» объявили, что официально намерены объявить о подписании договора с хоккеистом чуть позднее.

Итэн Бир уже присоединился к команде и появился на льду на раскатке в преддверии против «Айлендерс».

Хоккеист проходит процесс реабилитации – он перенес операцию на плече в прошедшем межсезонье.

В прошлом сезоне  Бир выступал за «Кэнакс» и набрал 16 (3+13) очков при полезности «плюс 6» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 251 игру и отметился 63 (16+47) баллами.

8 комментариев
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Интересная фамилия - Бир. Пивасенин, по-нашему произносится.

Теперь всем очевидно, кого капитан будет отправлять за топливом при отмечании.
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Ответ Сельмаш1930
если бы вы, шутник стоеросовый, хоть чуть-чуть знали английский и как правильно пишется фамилия данного игрока то не писали бы такую чушь.
Душнила
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Этиловый медведь.
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Он кстати тоже из племени, сразу Оши ему WARROAD подогнал ;)
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Нисканен и Орпин не хотят возобновить карьеру? Тонуть как тонуть, угробить главный рекорд лиги и не перестроиться? Легко. Устройте праздник роменюрекудасовой, артемонузырнякину, камрану79, славеку, ланкаширу.
Просто конченные, зато строум забивает. Перевезти в Квебек в память о Ги Лефлере
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Сань, завязывай уже с пивом, выйди из штопора.
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Ответ hhlg
Он кстати тоже из племени, сразу Оши ему WARROAD подогнал ;)
Из племени любителей пить пиво через верхнюю одежду?
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