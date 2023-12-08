«Вашингтон» интересуется защитником Биром – он свободный агент. «Ванкувер» и «Торонто» – также в числе претендентов

Теги возможные переходы Торонто Вашингтон Ванкувер НХЛ Итэн Бир Хоккей

Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Итэну Биру.

Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Вашингтон», «Ванкувер» и «Торонто» входят в список претендентов на подписание соглашения с игроком.

В прошлом сезоне Итэн Бир выступал за «Кэнакс» и набрал 16 (3+13) очков при полезности «плюс 6» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 251 игру и отметился 63 (16+47) баллами.

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