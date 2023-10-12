КХЛ оштрафовала Старченко. Форвард «Барыса» показал непристойный жест скамейке «Динамо»
КХЛ оштрафовала Романа Старченко.
Лига оштрафовала нападающего «Барыса» за то, что хоккеист показал непристойный жест скамейке московского «Динамо» (3:2 Б) в матче чемпионата КХЛ.
«На основании представленных видеоматериалов принято решение наложить на нападающего «Барыса» Романа Старченко наказание по п. 1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Использование нецензурных и непристойных жестов по отношению к любому лицу») и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.
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