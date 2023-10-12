КХЛ оштрафовала Старченко. Форвард «Барыса» показал непристойный жест скамейке «Динамо»

КХЛ оштрафовала Романа Старченко.

Лига оштрафовала нападающего « » за то, что хоккеист показал непристойный жест скамейке московского « » (3:2 Б) в матче чемпионата КХЛ.

«На основании представленных видеоматериалов принято решение наложить на нападающего «Барыса» наказание по п. 1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента («Использование нецензурных и непристойных жестов по отношению к любому лицу») и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.