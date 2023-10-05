О′Делл дисквалифицирован на два матча за удар в голову форварду «Локомотива» Иванову

Теги Локомотив дисквалификации видео КХЛ Эрик О′Делл Динамо Георгий Иванов Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Эрика О′Делла.

Нападающий московского «Динамо» пропустит предстоящие две игры команды.

Эрик О′Делл дисквалифицирован за силовой прием в голову хоккеисту «Локомотиву» Георгию Иванову.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ. Канадец получил большой дисциплинарный штраф до конца игры (5+20).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О′Делла по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.

8 комментариев

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Сергей Орлов
В колхозе как всегда судят по последствиям. Чистый силовой, даже двух минут нет.
+10
-7
+3
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pudic06
Сосиски в комитете
+5
-3
+2
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Федя Бирюков
силовой максимум на две минуты тянул так-то🤷‍♂️
+6
-5
+1
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Виталий Тимошин
Ответ Сергей Назаров
И по башке надавать, жаль у нас товгая нормального нет.
Вот раньше был в торпедо тавгай
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Виталий Тимошин
Ответ Сергей Орлов
В колхозе как всегда судят по последствиям. Чистый силовой, даже двух минут нет.
Тоесть это колхоз
0
0
0
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