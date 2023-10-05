О′Делл дисквалифицирован на два матча за удар в голову форварду «Локомотива» Иванову

КХЛ дисквалифицировала Эрика О′Делла.

Нападающий московского « » пропустит предстоящие две игры команды.

дисквалифицирован за силовой прием в голову хоккеисту « » Георгию Иванову.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата . Канадец получил большой дисциплинарный штраф до конца игры (5+20).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О′Делла по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.