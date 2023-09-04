10 млн рублей – зарплата Линча в «Торпедо»

Появилась информация о зарплате Бобби Линча в «Торпедо».

Нижегородская команда объявила о подписании однолетнего соглашения с 25-летним американским нападающим.

Зарплата хоккеиста составит 10 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне Линч выступал за «Рокфорд» – фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности хоккеист сыграл 140 игр в лиге и записал на свой счет 48 (23+25) баллов за результативность.