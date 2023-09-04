10 млн рублей – зарплата Линча в «Торпедо»

Теги Торпедо НХЛ АХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Появилась информация о зарплате Бобби Линча в «Торпедо».

Нижегородская команда объявила о подписании однолетнего соглашения с 25-летним американским нападающим.

Зарплата хоккеиста составит 10 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне Линч выступал за «Рокфорд» – фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности хоккеист сыграл 140 игр в лиге и записал на свой счет 48 (23+25) баллов за результативность.

14 комментариев

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Серпантин
Подозрительно дёшево. Поди натворил дел у себя и решил сбежать.
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morgan
Ответ Серпантин
Подозрительно дёшево. Поди натворил дел у себя и решил сбежать.
А что, у него разве суперстатистика, чтобы было дорого? И тем более в фарме.
Тот же Ларионов в прошлом сезоне вообще за минималку играл в 4 миллиона, если не ошибаюсь.
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гилберт
Сто тысяч долларов??? Это просто смех.
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usenko
Ответ Серпантин
Подозрительно дёшево. Поди натворил дел у себя и решил сбежать.
Что значит дешево? Средняя зп в АХЛ около 80 тысяч долларов. А с учётом того, что на игры они часто добираются на автобусе, то Линч однозначно в плюсе
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Кк
Так мы долго будем скрести до пола зарплатной ведомости…
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Матроскин52
И недорого…
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Юрий Павлов
шикует торпедо.)) ЦЕЛЫХ 10лямов! сколько игроков в торпедо получают столько же или больше?))
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гилберт
Может он думал что это в месяц.
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Сидни Кросби 2
Интересно кого он линчивать будет.
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Юрий Ширинкин
хороший режиссёр
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Rudenzik
Хорошая статистика, для защитника
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PearlG
Две Тойота Камри в год сможет купить тут
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Андрей Кумохин
ему зачесть играть у такого мэтра как Ларионов
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7gbvr8rj2c
Подозрительно мало
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