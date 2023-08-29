Барак о переходе в «Витязь»: «Россия – очень красивая страна. КХЛ – лучшая лига в Европе. Я хотел бросить себе вызов»

Форвард «Витязя» Дерек Барак рассказал о своем решении перейти в клуб из России.

– Россия – очень красивая страна. Я пришел сюда не просто так. Хоккейная лига здесь – лучшая в Европе, поэтому я хотел бросить себе вызов, приехать сюда и сыграть в .

– Вы испытывали какие‑либо трудности при переезде?

– В России у меня нет никаких проблем. Только что переехал в свою квартиру, полностью обустроился и решил все бытовые вопросы.

Сейчас небольшие проблемы есть только с русским языком, ребята пытаются меня научить, на это уйдет несколько месяцев. Из русских слов пока знаю только «спасибо», – рассказал Барак, перешедший в подмосковную команду из финского «Эссята».