Березин о переходе в «Ладу»: «Клуб с большой историей возвращается в элиту российского хоккея. Команда выделялась непоколебимым характером»
Максим Березин высказался о переходе в «Ладу» из «Нефтехимика».
– Как появился вариант с «Ладой»? Что вас подкупило в предложении тольяттинского клуба?
– Агент предложил несколько вариантов, среди которых была и «Лада».
Клуб с большой историей возвращается в элиту российского хоккея, и я очень рад быть частью этой команды.
– С чем у вас в первую очередь ассоциируется команда?
– Во все времена команда выделялась своим непоколебимым характером.
Мы часто встречались в сезоне и игры против «Лады» всегда были кость в кость – без разницы, товарищеская это встреча или регулярный чемпионат. Также клуб одним из первых перешел на канадскую площадку.
– Большую часть карьеры вы провели в «Нефтехимике» и являетесь рекордсменом нижнекамского клуба по количеству сыгранных матчей. В нынешнее время такая преданность одной команде – это редкость. В чем секрет?
– «Нефтехимик» – мой родной клуб, родной город. Здесь я сделал свои первые шаги в большом спорте. Очень благодарен всем людям, которые повстречались на моем спортивном пути.
– Вы уже общались с Олегом Браташом? В какой роли он вас видит в «Ладе»?
– Нет, еще не успел. Познакомимся, все задачи и предстоящую работу обсудим уже в Тольятти.
– Ставите личные цели на сезон?
– Моя личная цель – победа команды в каждом матче. И для этого я буду выкладываться на льду на максимум, – сказал Максим Березин.
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