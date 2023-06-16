Березин о переходе в «Ладу»: «Клуб с большой историей возвращается в элиту российского хоккея. Команда выделялась непоколебимым характером»

Максим Березин высказался о переходе в «Ладу» из «Нефтехимика».

– Как появился вариант с «Ладой»? Что вас подкупило в предложении тольяттинского клуба?

– Агент предложил несколько вариантов, среди которых была и « ».

Клуб с большой историей возвращается в элиту российского хоккея, и я очень рад быть частью этой команды.

– С чем у вас в первую очередь ассоциируется команда?

– Во все времена команда выделялась своим непоколебимым характером.

Мы часто встречались в сезоне и игры против «Лады» всегда были кость в кость – без разницы, товарищеская это встреча или регулярный чемпионат. Также клуб одним из первых перешел на канадскую площадку.

– Большую часть карьеры вы провели в « » и являетесь рекордсменом нижнекамского клуба по количеству сыгранных матчей. В нынешнее время такая преданность одной команде – это редкость. В чем секрет?

– «Нефтехимик» – мой родной клуб, родной город. Здесь я сделал свои первые шаги в большом спорте. Очень благодарен всем людям, которые повстречались на моем спортивном пути.

– Вы уже общались с Олегом Браташом? В какой роли он вас видит в «Ладе»?

– Нет, еще не успел. Познакомимся, все задачи и предстоящую работу обсудим уже в Тольятти.

– Ставите личные цели на сезон?

– Моя личная цель – победа команды в каждом матче. И для этого я буду выкладываться на льду на максимум, – сказал .