Гала-матч Зарипова состоится 12 августа. Форвард «Ак Барса» завершил карьеру в прошедшем сезоне («Бизнес Online»)
Стала известна дата прощального матча Даниса Зарипова.
Игра состоится 12 августа в «Татнефть Арене».
Дата подобрана так, чтобы собрать в Казани максимальное количество звезд. Они не будут в отпусках, зато начнут подготовку к сезону, об этом сообщает «Бизнес Online».
24 февраля Данис Зарипов провел последний официальный матч в карьере – он сыграл против «Металлурга», а затем объявил о завершении карьеры.
Ранее сообщалось о том, что «Ак Барс» планирует вывести из обращения 25-й номер, под которым играл нападающий.
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