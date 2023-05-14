Гала-матч Зарипова состоится 12 августа. Форвард «Ак Барса» завершил карьеру в прошедшем сезоне («Бизнес Online»)

Стала известна дата прощального матча Даниса Зарипова.

Игра состоится 12 августа в «Татнефть Арене».

Дата подобрана так, чтобы собрать в Казани максимальное количество звезд. Они не будут в отпусках, зато начнут подготовку к сезону, об этом сообщает «Бизнес Online».

24 февраля провел последний официальный матч в карьере – он сыграл против «Металлурга», а затем объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось о том, что « » планирует вывести из обращения 25-й номер, под которым играл нападающий.

Последний матч Даниса Зарипова: сделал круг почета, обнялся с тренером «Магнитки» и посмотрел чужой хет-трик