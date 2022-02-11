Иван Николишин расторг контракт с «Амуром» и перешел в финский «Ильвес»

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Финский клуб «Ильвес» подписал контракт до конца сезона с форвардом Иваном Николишиным

25-летний игрок расторг контракт с «Амуром» по собственной инициативе. Вскоре он должен присоединиться к новой команде. 

В этом сезоне нападающий набрал 19 (8+11) очков в 39 матчах в КХЛ.

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Амур» в розыгрыш Кубка Гагарина не попал. 

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