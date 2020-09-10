Гол Кучерова за 9 секунд до сирены – 3-й в списке самых поздних победных шайб в финалах конференций/полуфиналах

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором решающего гола во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии).
Россиянин отличился за 9 секунд до окончания третьего периода.
Только два игрока в истории НХЛ забивали более поздние победные голы в финалах конференций или полуфиналах турнира.
Рекорд принадлежит Нику Мецу. В 1942 году игрок «Торонто» забросил победную шайбу за 5 секунд до конца матча.
Второе место занимает Эрик Линдрос («Филадельфия», 1997 год), забивший за 7 секунд до сирены.
Кучеров забил победный гол за 9 секунд до сирены, Василевский – первая звезда. Русские ведут «Тампу» к финалу Кубка Стэнли