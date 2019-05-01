Глава пресс-службы «Динамо»: «Овечкин будет рассматриваться нами в первую очередь, как только решит, что пора вернуться»

Руководитель пресс-службы московского «Динамо» Михаил Кравченко сообщил, что клуб готов рассмотреть подписание контракта с нападающим Александром Овечкиным, если хоккеист решит вернуться в Россию.

«Естественно, как только Александр решит, что ему пора вернуться. Он советник президента клуба, естественно, он будет рассматриваться нами в первую очередь.

У Александра сейчас с началом тренировочного лагеря начнутся переговоры с «Вашингтоном». А все остальное из серии «а вот если бы»… Мы бы, конечно, взяли, он наш воспитанник. Как вы считаете, мы будем отказываться от такого великолепного игрока? Ни в коем случае.

Здесь даже комментировать нечего, просто это реально высосанная новость из пальца», – сказал Кравченко.

Ранее один из сайтов, ссылаясь на Кравченко, сообщил, что «Динамо» сделает хоккеисту хорошее предложение, если тот вернется в Россию.

Для Овечкина следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту с «Вашингтоном».

Гендиректор «Динамо»: «Попробуем побороться за Овечкина с «Вашингтоном»