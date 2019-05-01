Кубок Стэнли. «Филадельфия» одолела «Айлендерс» во втором овертайме, «Ванкувер» всухую выиграл у «Вегаса». Будут 7-е матчи

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Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Айлендерс – Филадельфия 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
4 сентября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Хэйс (Хегг, Конекны)
0:2 – 11 ван Римсдайк (Сэнхайм, Ворачек)
1:2 – 16 Брассар (Нелсон, Тэйвс)
2:2 – 21 Мартин (Клаттербак)
3:2 – 23 Ли (Эберле, Барзэл)
3:3 – 33 Раффль (Проворов, Обе-Кубел)
4:3 – 39 Барзэл (Брассар)
4:4 – 49 Лоутон (Жиру)
4:5 – 95 Проворов (Хэйс)
Вратари: Варламов 26/31 – Харт 49/53.

Счет в серии: 3-3

Ванкувер – Вегас 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Дата проведения
4 сентября, 04.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Виртанен (Мотте)
2:0 – 41 Миллер (Хьюз)
3:0 – 48 Хьюз (Танев, Миллер)
4:0 – 55 Хорват (Саттер, Пирсон)
Вратари: Демко 48/48 – Ленер 19/22.

Счет в серии: 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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