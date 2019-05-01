Кубок Стэнли. «Филадельфия» одолела «Айлендерс» во втором овертайме, «Ванкувер» всухую выиграл у «Вегаса». Будут 7-е матчи

Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.
НХЛ
Кубок Стэнли
2-й раунд
- Дата проведения
- 4 сентября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- 0:1 – 10 Хэйс (Хегг, Конекны)
- 0:2 – 11 ван Римсдайк (Сэнхайм, Ворачек)
- 1:2 – 16 Брассар (Нелсон, Тэйвс)
- 2:2 – 21 Мартин (Клаттербак)
- 3:2 – 23 Ли (Эберле, Барзэл)
- 3:3 – 33 Раффль (Проворов, Обе-Кубел)
- 4:3 – 39 Барзэл (Брассар)
- 4:4 – 49 Лоутон (Жиру)
- 4:5 – 95 Проворов (Хэйс)
Счет в серии: 3-3
- Дата проведения
- 4 сентября, 04.45, «Rogers Place»
- 1:0 – 2 Виртанен (Мотте)
- 2:0 – 41 Миллер (Хьюз)
- 3:0 – 48 Хьюз (Танев, Миллер)
- 4:0 – 55 Хорват (Саттер, Пирсон)
Счет в серии: 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.