Алексей Морозов: «Мы не будем пытаться гнаться за НХЛ и говорить, что через 5 лет кого-то догоним»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался относительно конкуренции с .

– В этом году расширилась практика среди клубов НХЛ отдавать игроков в аренду. Как вы к этому относитесь? Не станет ли КХЛ фарм-лигой?

– Эта ситуация с прямой арендой, конечно, выглядит не очень красивой.

Мы не будем пытаться гнаться за НХЛ и говорить, что через 5 лет мы кого-то догоним. У нас есть свои реалии. Я уже говорил и про драфт.

Мы не хотим копировать НХЛ, но понимаем, что нам надо развиваться по собственному пути, чтобы в КХЛ было интересно выступать самим игрокам.

Знаете, как раньше было? Хоккеисты, чтобы что-то выиграть, старались попасть в три команды.

– Когда приезжают на год – это нормальный вариант. Но когда заранее говорят, что хоккеист уедет в декабре – то это уже никуда не годится.

– Каждый клуб формирует состав по-своему, исходя от сочетания звеньев. Сейчас появилось много молодых мальчишек, которые выступали в канадских или американских юниорских лигах.

И они точно знают, что поиграют в России до декабря, а дальше будут смотреть, начнутся ли сезоны в их лигах за океаном.

Петров, Пономарев, Гущин, Гуськов – приехали бы в Россию, то точно где-нибудь играли. Сейчас пока все будут сидеть без практики. А им же всем надо играть, – заявил Морозов.