Кубок Стэнли. «Тампа» против «Бостона», «Колорадо» сыграет с «Далласом»

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Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Тампа-Бэй – Бостон
Дата проведения
1 сентября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Колорадо – Даллас
Дата проведения
1 сентября, 04.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

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