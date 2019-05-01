Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Филадельфия» против «Айлендерс», «Даллас» – «Колорадо»

Теги результаты Айлендерс Филадельфия Бостон Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Хоккей

Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Филадельфия – Айлендерс
Дата проведения
26 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Бостон – Тампа-Бэй
Дата проведения
27 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Даллас – Колорадо
Дата проведения
27 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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