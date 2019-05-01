Дмитрий Федоров: «Не оправдываю Широкова, но не присоединюсь к публичной порке. Лицемерным моральным камертоном быть не хочу»

Комментатор Дмитрий Федоров высказался о скандальном инциденте с участием , который избил судью во время матча любительских футбольных команд.

«По эпизоду с Романом Широковым и ударом арбитра на любительском футбольном турнире. Не на эмоциях, а на трезвую голову изложу свою позицию.

Осуждаю поступок, но Роман остается моим добрым товарищем, всегда с удовольствием пожму его руку.

Случившееся – повод не клеймить, а задуматься о собственном поведении. Не далее как в январе во время «Матча звезд» против сборной ЖХЛ я вел себя так, что потом просил прощения у организаторов и у судей той игры. Произошедшее заставило меня многое переосмыслить. Все осталось без последствий, потому что в хоккее люди добродушные и благородные.

Иногда человека на неблаговидные поступки подталкивает окружение, сама атмосфера. И, мне кажется, надо понять, что не так в любительских футбольных турнирах, если скандалы и красные карточки там так же естественны, как зубы почистить утром. И почему вокруг игры такой нездоровый ажиотаж? И почему многие хайпуют на скандалах? (Мерзкое слово хайп, но тут оно актуально.)

А теперь о хоккее...

Романа любят в команде «Роспресса». Сразу приняли и бывшие профессионалы, и те, кто не играл на серьезном уровне. Широков ни разу не подвел коллектив, не сыграл грубо, не удалился. Он стерпел, когда ему очень серьезно рассекли лицо на Алтае.

И во всех городах, где мы были, болельщики встречали его с восторгом – аплодисментами и улыбками. И часто он был лучшим на площадке.

Никогда не присоединюсь к публичной порке человека, с которым в одной команде. Знаю, что моя позиция уязвима. Я не оправдываю. Но и лицемерным моральным камертоном быть не хочу.

Уверен, ни один игрок «Роспрессы» даже мысли не допускает о том, что Роман может быть вне команды из-за инцидента на футболе», – написал Федоров в инстаграме.