Овечкин о поражении от «Айлендерс»: «Мы вернули им веру. Нельзя так начинать 3-й период»

Нападающий «Вашингтона» прокомментировал поражение от в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли (2:4, 0-1).

«Кэпиталс» вели 2:0, однако затем пропустили четыре шайбы подряд, в том числе три в третьем периоде.

«Мы вернули им веру. И, конечно, мы не можем так начинать третий период. Мы вели в счете, должны были играть в свою игру. Перестали это делать – и вы видите, к чему это привело.

Мы лидировали, надо было играть в свой хоккей. Но теперь надо двигаться дальше. Этот матч уже в прошлом. Сейчас уже ничего сделать нельзя.

Мы сделаем выводы из ошибок и будем готовиться к следующей игре», – сказал Овечкин.

Овечкин не забил и привез победный гол. «Вашингтон» вел 2:0, а потом развалился