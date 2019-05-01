Овечкин о поражении от «Айлендерс»: «Мы вернули им веру. Нельзя так начинать 3-й период»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Айлендерс» в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли (2:4, 0-1).
«Кэпиталс» вели 2:0, однако затем пропустили четыре шайбы подряд, в том числе три в третьем периоде.
«Мы вернули им веру. И, конечно, мы не можем так начинать третий период. Мы вели в счете, должны были играть в свою игру. Перестали это делать – и вы видите, к чему это привело.
Мы лидировали, надо было играть в свой хоккей. Но теперь надо двигаться дальше. Этот матч уже в прошлом. Сейчас уже ничего сделать нельзя.
Мы сделаем выводы из ошибок и будем готовиться к следующей игре», – сказал Овечкин.
Овечкин не забил и привез победный гол. «Вашингтон» вел 2:0, а потом развалился