Кросби о том, закрылось ли чемпионское окно для «Питтсбурга»: «Может быть, учитывая возраст»

Капитан прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Монреаля» (1-3, 0:2 в четвертом матче) в квалификации.

«Это серия до трех побед, случиться может всякое. Нам удавались хорошие вещи. Сделали ли мы достаточно? Нет. Стоит отдать им должное. Они сыграли действительно хорошо.

Очень сложно это оценить. Действительно, сейчас очень сложно все разложить по полочкам.

Закрывается ли чемпионское окно? Может быть, учитывая возраст. Могу говорить только за себя.

Конечно, я бы хотел, чтобы травм было меньше, чтобы я мог провести сезон полностью», – сказал Кросби, которому 7 августа исполнилось 33 года.