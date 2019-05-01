Поражение 0:5 засчитают клубу КХЛ в случае вспышки коронавируса по его вине

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации, которая сложится, если команда заболеет коронавирусом и сядет на карантин.

«У наших многих команд есть фарм-клубы. Мы надеемся, что такая ситуация не случится.

Нами разработано предложение по предотвращению пандемии. Мы отправили его клубам. Мы проголосовали, что можно вносить изменения в положение.

Сегодня было совещание с клубами, где проговорили все нюансы. Многое будет зависеть от самих игроков, от их подходов. Мы понимаем, что календарь у нас сжатый, мы хотим провести все матчи. Есть примеры, когда играли молодежными командами.

Рассчитываем, что все отнесутся серьезно к регламенту. Будут делать тестирования игроков клубов, и КХЛ это будет оплачивать. Мы сразу онлайн будем получать результаты и смотреть.

Если варианты будут очень серьезные, будем искать окна и договариваться о переносе. Если будет выявлено, что клуб – виновник заражения, то по регламенту КХЛ будет засчитано техническое поражение 0:5.

Мы все ждем вакцину от вируса. Сроки пока откладываются. Мы исходим из того, что начинаем 2 сентября. Мы будем советоваться с медиками, стоит ли делать вакцину игрокам. Давайте пока дождемся ее разработки», – заявил Морозов.