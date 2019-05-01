18-летний форвард молодежной сборной Амиров забил лакросс-гол в стиле Свечникова

Олимпийская сборная России (U20) разгромила (6:0) в матче турнира .

Во втором периоде голом в стиле отметился 18-летний нападающий .

Хоккеист системы «Салавата Юлаева» за воротами взял шайбу на крюк и забросил ее под перекладину.

Стоит отметить, что «Сочи» выставил на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в команде.

Брагин о непопадании Амирова в состав на МЧМ: «Он что, бомбардир в КХЛ, как Капризов? Ноль голов»