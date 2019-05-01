18-летний форвард молодежной сборной Амиров забил лакросс-гол в стиле Свечникова

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Олимпийская сборная России (U20) разгромила «Сочи» (6:0) в матче турнира Parimatch Sochi Hockey Open.

Во втором периоде голом в стиле Андрея Свечникова отметился 18-летний нападающий Родион Амиров.

Хоккеист системы «Салавата Юлаева» за воротами взял шайбу на крюк и забросил ее под перекладину.

Стоит отметить, что «Сочи» выставил на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в команде.

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@amirovrodya передаёт «привет» 👋 @andrei_svechnikov37 @canes на Sochi Hockey Open 2020 🔥

Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

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