18-летний форвард молодежной сборной Амиров забил лакросс-гол в стиле Свечникова

Олимпийская сборная России (U20) разгромила «Сочи» (6:0) в матче турнира Parimatch Sochi Hockey Open.
Во втором периоде голом в стиле Андрея Свечникова отметился 18-летний нападающий Родион Амиров.
Хоккеист системы «Салавата Юлаева» за воротами взял шайбу на крюк и забросил ее под перекладину.
Стоит отметить, что «Сочи» выставил на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в команде.
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@amirovrodya передаёт «привет» 👋 @andrei_svechnikov37 @canes на Sochi Hockey Open 2020 🔥