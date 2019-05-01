«Магнитка» представила форму на сезон-2020/21

«Магнитка» представила форму на новый сезон .

«Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне вернулся к комплекту формы, уже ставшему классическим!

Ну, на самом деле это не совсем предыдущий комплект. Несмотря на то, что дизайн и цветовая схема болельщикам уже хорошо знакомы, форма все же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного – измененная форма воротника.

За непосредственное изготовление комплектов традиционно отвечало магнитогорское спортивно-экипировочное предприятие Steel Axes.

Кроме того, все игроки будут пользоваться крагами соответствующей расцветки.

Вперед, Магнитка!» – говорится в сообщении клуба.

Фото: официальный сайт магнитогорского .