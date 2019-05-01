Виталий Давыдов о КХЛ: «Почему бы не собрать все клубы в Москве и Казани, повторив вариант НХЛ?»

Трехкратный олимпийский чемпион поделился мыслями о предстоящем сезоне КХЛ.

– Как восприняли запуск плей-офф ?

– Рад, что праздник хоккея пришел хотя бы на североамериканскую улицу. Думаю, и все болельщики довольны, хотя уровень хоккея после такой паузы, понятное дело, оставляет желать лучшего.

– КХЛ нужно брать пример с НХЛ?

– Очень сложный вопрос. Судя по всему, во многих командах КХЛ есть больные, хотя, думаю, в плане статистики у нас те же натяжки, что и в НХЛ. На мой взгляд, необходимо большое совещание внутри лиги, чтобы взвесить все за и против относительно запуска чемпионата в начале сентября. Пока ситуация скорее тревожная.

– Что бы предложили вы?

– Решать лиге и клубам. Но почему бы не повторить энхаэловский вариант, пойти по пути Торонто с Эдмонтоном и не собрать все клубы КХЛ в двух городах разных конференций, например, в Москве и Казани? Думаю, что с точки зрения инфраструктуры эти города вытянут такой сценарий. Другое дело, хватит ли ресурсов у лиги, ведь это очень дорогостоящее удовольствие.

В любом случае, на мой взгляд, не нужно спешить с окончательным решением. Чемпионат мира начнется в конце мая, первый этап Евротура отменен, так что люфт у составителей нашего календаря есть, – сказал Давыдов.

Старт нового сезона намечен на 2 сентября.