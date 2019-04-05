Овечкин о возобновлении сезона НХЛ: «Не так просто отрываться от семей, но мы соскучились по хоккею в плей-офф»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли

«Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились.

Не так просто отрываться от своих семей. Но в это время года мы понимаем, зачем здесь находимся и зачем туда летим».

Сейчас мы все свежие. У нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф.

Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами. Это ценная штука», – сказал Овечкин. 

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