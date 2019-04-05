Панарин об НХЛ: «Спасибо всем генменеджерам, которые не поставили меня на драфт»

Форвард высказался о том, что в 2010 году никто не выбрал его на драфте .

Россиянин дебютировал в лиге в 2015-м в составе .

«Если я сейчас начну вспоминать этот 10-летний путь, рассказ получится долгим. Лучше просто скажу спасибо всем генеральным менеджерам, которые не поставили меня на драфт. Это дало мне возможность выбирать команду, и я смог выбрать ту, которая играла в мой хоккей.

Думаю, благодаря этому у меня и получилось оказаться здесь», – сказал Панарин.

Панарин, Драйзайтль и Маккиннон – номинанты на приз лучшему игроку по версии хоккеистов