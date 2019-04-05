Девять новых случаев коронавируса выявлено у игроков НХЛ

НХЛ опубликовала результаты последнего теста на COVID-19 среди игроков, которые тренировались в индивидуальном порядке.

С момента второго этапа возобновления сезона, который стартовал 8 июня, для 396 занимавшихся хоккеистов проведено 2900 тестов на коронавирус – 23 из них оказались положительными. С момента последнего данных от лиги – 29 июня – выявлено 8 новых случаев заражения.

Кроме того, был сдан еще один положительный тест за пределами второго этапа возобновления сезона. Всего таких случаев стало 12.

Лига утверждает, что все игроки с положительными результатами следуют всем соответствующим протоколам и находятся в изоляции.

НХЛ уже близко: вернется в августе, финал – в октябре. Возможно, игроков изолируют специальной стеной