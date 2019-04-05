Хедман – 1-й в рейтинге лучших защитников Кубка Стэнли, россиян в топ-16 нет (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших защитников розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.
В голосовании приняли участие 13 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).
Список возглавил Виктор Хедман из «Тампы» (202 балла). Второе место – у Романа Йоси из «Нэшвилла» (194 балла), третье – у Джона Карлсона из «Вашингтона» (185 баллов).
Россиян в топ-16 не оказалось. Иван Проворов из «Филадельфии» занял 20-е место с 16 баллами.
1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
2. Роман Йоси («Нэшвилл»)
3. Джон Карлсон («Вашингтон»)
4. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)
5. Крис Летанг («Питтсбург»)
6. Сет Джонс («Коламбус»)
7. Марк Джиордано («Калгари»)
8. Кэйл Макар («Колорадо»)
9. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
10. Ши Уэбер («Монреаль»)
11. Райан Сутер («Миннесота»)
12. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
13. Колтон Парайко («Сент-Луис»)
14. Чарли Макэвой («Бостон»)
15. Дуги Хэмилтон («Каролина»)
16. Джон Клингберг («Даллас»)