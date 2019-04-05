Хедман – 1-й в рейтинге лучших защитников Кубка Стэнли, россиян в топ-16 нет (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг лучших защитников розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

В голосовании приняли участие 13 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).

Список возглавил Виктор Хедман из (202 балла). Второе место – у Романа Йоси из «Нэшвилла» (194 балла), третье – у Джона Карлсона из (185 баллов).

Россиян в топ-16 не оказалось. Иван Проворов из «Филадельфии» занял 20-е место с 16 баллами.

1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

2. Роман Йоси («Нэшвилл»)

3. Джон Карлсон («Вашингтон»)

4. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)

5. Крис Летанг («Питтсбург»)

6. Сет Джонс ( )

7. Марк Джиордано («Калгари»)

8. Кэйл Макар ( )

9. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

10. Ши Уэбер («Монреаль»)

11. Райан Сутер («Миннесота»)

12. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

13. Колтон Парайко («Сент-Луис»)

14. Чарли Макэвой («Бостон»)

15. Дуги Хэмилтон («Каролина»)

16. Джон Клингберг («Даллас»)