ФХР определит чемпиона России в сезоне, завершенном из-за коронавируса

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Чемпиона России прошедшего сезона КХЛ определит ФХР.

Об этом стало известно после собрания совета директоров лиги.

«Федерация хоккея России обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований.

Было принято решение дополнить статью 20 спортивного регламента КХЛ и статью 28 спортивного регламента МХЛ пунктом о том, что в сезоне 2019/2020 годов команда – чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призеры, а также победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также его серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР», – говорится на сайте лиги.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен после первого раунда Кубка Гагарина из-за коронавируса.

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