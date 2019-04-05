Коваленко о финале ОИ-98: «Гашек был на высоте, он нас переиграл. Это был его звездный день»

Экс-нападающий сборной России, руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился воспоминаниями о финале ОИ-1998.

Команда России завоевала серебро, проиграв сборной Чехии (0:1) в решающей игре.

«Гашек был в тот момент на высоте, он нас переиграл. Если взять определенные игры всех Олимпийских игр, то можно увидеть, как вратари вырывают победы. Вратарь – это все, вспомните даже .

Гашек в тот день смог нас переиграть, это был его звездный день, к сожалению, мы не смогли распечатать его», – сказал Коваленко.

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