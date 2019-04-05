Коваленко о финале ОИ-98: «Гашек был на высоте, он нас переиграл. Это был его звездный день»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Коваленко Доминик Гашек Николай Хабибулин Сборная Чехии по хоккею Профсоюз игроков КХЛ олимпийский хоккейный турнир Нагано-1998 ТАСС Хоккей

Экс-нападающий сборной России, руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился воспоминаниями о финале ОИ-1998.

Команда России завоевала серебро, проиграв сборной Чехии (0:1) в решающей игре.

«Гашек был в тот момент на высоте, он нас переиграл. Если взять определенные игры всех Олимпийских игр, то можно увидеть, как вратари вырывают победы. Вратарь – это все, вспомните даже Николая Хабибулина.

Гашек в тот день смог нас переиграть, это был его звездный день, к сожалению, мы не смогли распечатать его», – сказал Коваленко.

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