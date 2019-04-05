Зубарев об ОИ-2018: «Говорил себе: «Невозможно, чтобы Германия прямо сейчас стала чемпионом»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Андрей Зубарев Сборная Германии по хоккею КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Защитник «Спартака» и сборной России Андрей Зубарев поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В финале команда России обыграла сборную Германии (4:3 ОТ).

– Часто ли вы вспоминаете победу на Олимпиаде? Когда в конце финальной игры проигрывали в счете и команда осталась в меньшинстве, не было ощущения, что счастье уплывает из рук?

– Была очень напряженная ситуация. Да, в тот момент мы проигрывали одну шайбу, у нас последовало удаление...

Я сидел и говорил себе: «Невозможно, чтобы сборная Германии прямо сейчас стала олимпийским чемпионом». Я даже не думал о том, что мы станем вторыми, думал о том, что Германия не может быть первой.

Потом произошли события, о которых знает вся страна. Нервы были на пределе. В таких ситуациях надо отключать голову в плане эмоций и делать свою работу.

Слава богу, что получилось эту работу завершить успешно, – сказал Зубарев.

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