Плотников может перейти в «Магнитку» из «Амура», СКА получит права на Замулу и форварда Спиридонова

, и готовят крупный обмен.

По информации «Бизнес Online», хабаровский клуб получит нападающих СКА , , а из «Магнитки» – защитника Савелия Ольшанского, форварда и права на Дениса Смирнова.

Нападающий , таким образом, может перейти в состав магнитогорского клуба.

СКА, в свою очередь, получит права на защитника системы «Филадельфии» , а также 19-летнего форварда «Магнитки» .

Отмечается, что после этого «Амур» может расторгнуть контракты с Карповым и Каблуковым.

В таком случае на правах свободного агента Карпов может перебраться в «Магнитку», а Каблуков – в «Авангард».

Потолок зарплат доказал: у нас много лет переплачивали средним игрокам. И даже с ним у КХЛ нет конкурентов в Европе