Плотников может перейти в «Магнитку» из «Амура», СКА получит права на Замулу и форварда Спиридонова

СКА, «Магнитка» и «Амур» готовят крупный обмен.
По информации «Бизнес Online», хабаровский клуб получит нападающих СКА Максима Карпова, Илью Каблукова, а из «Магнитки» – защитника Савелия Ольшанского, форварда Владимира Бутузова и права на Дениса Смирнова.
Нападающий Сергей Плотников, таким образом, может перейти в состав магнитогорского клуба.
СКА, в свою очередь, получит права на защитника системы «Филадельфии» Егора Замулу, а также 19-летнего форварда «Магнитки» Егора Спиридонова.
Отмечается, что после этого «Амур» может расторгнуть контракты с Карповым и Каблуковым.
В таком случае на правах свободного агента Карпов может перебраться в «Магнитку», а Каблуков – в «Авангард».
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