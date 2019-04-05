Плотников может перейти в «Магнитку» из «Амура», СКА получит права на Замулу и форварда Спиридонова

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СКА, «Магнитка» и «Амур» готовят крупный обмен.

По информации «Бизнес Online», хабаровский клуб получит нападающих СКА Максима Карпова, Илью Каблукова, а из «Магнитки» – защитника Савелия Ольшанского, форварда Владимира Бутузова и права на Дениса Смирнова.

Нападающий Сергей Плотников, таким образом, может перейти в состав магнитогорского клуба.

СКА, в свою очередь, получит права на защитника системы «Филадельфии» Егора Замулу, а также 19-летнего форварда «Магнитки» Егора Спиридонова.

Отмечается, что после этого «Амур» может расторгнуть контракты с Карповым и Каблуковым.

В таком случае на правах свободного агента Карпов может перебраться в «Магнитку», а Каблуков – в «Авангард».

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