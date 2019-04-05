Платежка «Трактора» составляет от 385 до 405 млн рублей

Экс-руководитель пресс-службы Игорь Жуков оценил размер платежной ведомости клуба, приведя данные по зарплате каждого игрока.

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет от 385 до 405 миллионов рублей. Размер потолка зарплат в – 900 млн рублей.

Вратари: Роман Уилл (40 млн рублей), (8 млн), Иван Федотов (7 млн);

Защитники: (55/60 млн + бонусы), (15 млн), Игорь Исаев (10 млн), Станислав Гареев (10 млн), Олег Евенко (5/7 млн), Илья Карпухин (4/5 млн), Дмитрий Алексеев (3/4);

Нападающие: Лукаш Седлак и Томаш Гика (оба – по 45 млн + бонусы), (25 млн), Якоб Берглунд и (оба – по 20 млн), и Александр Шаров (оба – по 15 млн), Руслан Карлин (12 млн), (5/7/10 млн), (8 млн), (7 млн + бонусы), Артем Михеев (7 млн), Егор Фатеев (5 млн), Александр Тридчиков (4 млн).

«У топ-менеджмента клуба есть широкое пространство для маневра в работе над подписанием Понтуса Оберга на край первого (не менее 45 млн), сильного российского нападающего на край второго (ориентировочно на 50 млн).

Возможно, еще двух-трех игроков в атаку для увеличения конкуренции и глубины состава (на контракты от 10 до 20 млн) и двух защитников в топ-4 (на контракты примерно в 40 млн)», – говорится в комментарии в телеграм-канале Жукова.