Платежка «Трактора» составляет от 385 до 405 млн рублей

Теги Трактор Антон Лазарев КХЛ Александр Судницин Вячеслав Основин Станислав Гареев Ярослав Косов Томаш Гика Лукаш Седлак Юрий Сергиенко Олег Евенко Ник Бэйлен Вячеслав Лещенко Алексей Бывальцев Иван Федотов Артем Михеев Александр П. Шаров Роман Уилл Марсель Шолохов Игорь Исаев Илья Карпухин Руслан Карлин Егор Фатеев Александр Тридчиков Дмитрий Алексеев Якоб Берглунд деньги Хоккей

Экс-руководитель пресс-службы «Трактора» Игорь Жуков оценил размер платежной ведомости клуба, приведя данные по зарплате каждого игрока. 

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет от 385 до 405 миллионов рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей. 

Вратари: Роман Уилл (40 млн рублей), Александр Судницин (8 млн), Иван Федотов (7 млн);

Защитники: Ник Бэйлен (55/60 млн + бонусы), Юрий Сергиенко (15 млн), Игорь Исаев (10 млн), Станислав Гареев (10 млн), Олег Евенко (5/7 млн), Илья Карпухин (4/5 млн), Дмитрий Алексеев (3/4);

Нападающие: Лукаш Седлак и Томаш Гика (оба – по 45 млн + бонусы), Алексей Бывальцев (25 млн), Якоб Берглунд и Вячеслав Основин (оба – по 20 млн), Вячеслав Лещенко и Александр Шаров (оба – по 15 млн), Руслан Карлин (12 млн), Антон Лазарев (5/7/10 млн), Марсель Шолохов (8 млн), Ярослав Косов (7 млн + бонусы), Артем Михеев (7 млн), Егор Фатеев (5 млн), Александр Тридчиков (4 млн).

«У топ-менеджмента клуба есть широкое пространство для маневра в работе над подписанием Понтуса Оберга на край первого (не менее 45 млн), сильного российского нападающего на край второго (ориентировочно на 50 млн).

Возможно, еще двух-трех игроков в атаку для увеличения конкуренции и глубины состава (на контракты от 10 до 20 млн) и двух защитников в топ-4 (на контракты примерно в 40 млн)», – говорится в комментарии в телеграм-канале Жукова. 

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