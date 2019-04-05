Алексей Шевченко: «Игрокам «Витязя» ровно 3 месяца не платят зарплату. Какие-то технические проблемы»

Журналист рассказал о ситуации в .

«Сегодня ровно 3 месяца, как игрокам «Витязя» не платят зарплату. Какие-то технические проблемы у клуба возникли. Но думаю, что хоккеистам в принципе беспокоиться нечего. Тяжело жить, конечно, когда ты весь год получаешь 3 миллиона, 2 с половиной, полтора, а потом деньги перестают приходить, оказываешься с пустым корытом.

И вроде бы тратить-то не на что, куда вы собрались ехать? Никуда не пускают. А все-таки деньги нужны, не знаю уж, на что. Уверен, что их отдадут, иначе «Витязь» с такими задержками не допустят к турниру, сейчас с этим строго.

Вернут деньги, не переживайте, перед советом директоров КХЛ, где будут определять состав участников. Если у кого-то сейчас трудности, можете написать. Соберем вам, вот 40 рублей пришли, кому их пошлем? Давайте Головкову (президенту клуба – прим. Sports.ru) отправим. Вы уж там продержитесь», – сказал Шевченко в эфире программы «Держи передачу».