Андре Петерссон: «В Москве не замечаешь, что находишься в России. Я люблю этот город»

Форвард поделился мнением о своем переходе в клуб из .

«В этот раз переговоры длились дольше, но я считаю, что сделал хороший выбор. Определяющим моментом было то, что в «Локомотиве» играют Ландер и Пяярви. Я знаю и того, и другого, и подумал, что было бы интересно поиграть с ними.

Потолок зарплат в с каждым годом становится все жестче. Клубам необходимо все больше думать над тем, как потратить деньги. Раньше потолок в лиге был смешным. За превышение нужно было заплатить небольшую сумму штрафа. Теперь клубы должны оставаться под потолком.

Жить в Москве было весело, там много интересного. Вот только ехать на тренировку в машине по 3-4 часа каждый день – этого было бы неплохо избежать. Но я люблю этот город, там можно делать все, что только можно вообразить. В Москве не замечаешь, что находишься в России», – сказал Петерссон.